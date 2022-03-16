940920｜情節失當捱轟　監製羅嘉駿願負最大責任：對團隊感到歉疚

劉俊謙、蔡思韵和吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》，自從第六集播出後觀眾對劇集的評論與前五集截然不同，對於女主角林楚凝（蔡思韵 飾）智力幾何級下降、穿越時空後失憶等等的劇情表示失望。而《940920》的監製暨執導羅嘉駿（Steve）今日（16號）在Instagram上載長文向觀眾表示謝意，並為劇本的失誤負上最大責任。
在帖文中，他公開了《940920》台灣版本的劇情，與我們所觀看到的《940920》截然不同，他表示：「沒有阿月、沒有奸角、沒有什麼懸疑成份、也沒有勵德樓，家聰只有兩個目的，救回困在時空遁環的林楚凝，和搞清楚94年9月20日發生了什麼。」因疫情影響，令台灣封關才令羅嘉駿被迫作出改劇本的決定，更需要在半個月內完成五集的內容，因此令劇本變得有神無形：「我對《二月廿九》和《940920》這兩套劇集忙活了四年，今天我真的無比傷痛，也對幕後團隊和演員感到歉疚」，帖子一出很多網民紛紛留言表示支持：「刀導加油撐住」、「無事的，套劇都未播完，會支持到最後，不要放棄」。
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