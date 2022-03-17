「E女郎」譚旻萱首獲提名全球百大美女　Edan@MIRROR功不可沒？

美國電影網站TC Candler每年都會舉行「全球百大俊男／美女」排行榜，在男明星方面MIRROR先後在七位成員成功入圍，在女藝人方面有Ian（陳卓賢）女友盧慧敏（Amy Lo）及連續三年成功入圍的Dada（陳靜）都獲得提名。

被稱為「港版朴敏英」的譚旻萱（Mandy）同樣被提名。（IG/ @tmh_xd）

昨日（16日）被稱為「港版朴敏英」的譚旻萱（Mandy）首次獲得提名，現年21歲的Mandy身材高䠷有177cm，擁有俄羅斯、加拿大、香港血統的她，因參演MIRROR成員Edan（呂爵安）《E先生連環不幸事件》及《一表人才》的MV拍攝，令Mandy因「E女郎」身份廣為人知，看來這次Mandy能入圍「全球百大美女」提名，Edan算是出過一份力。

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