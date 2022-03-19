家族榮耀 | 監製梁家樹親解楊茜堯生死 個仔生父原來真係張智霖?

劇集《家族榮耀》昨日（18日）播出大結局，二奶Mandy（劉悅飾）用刀插向甄芯（楊茜堯飾）腹部，甄芯生死未卜。羅嘉良飾演三叔馬世興，回到馬氏幫手。早前有消息指劇集將以原班人馬開續集，楊茜堯未必會死。監製梁家樹近日接受《香港01》訪問，大爆劇集秘密。



羅嘉良現身為續集添懸念！（《家族榮耀》劇集截圖）

梁監製透露，楊茜堯被刀插，實際上是伏筆之一，他說：「其實好多都係伏筆。In case我哋會拍續集，都有留低線索，到時再話畀大家聽。」

梁監製透露正考慮是否要開續集，但現在須先處理手頭上幾部戲，加上度劇本需時，他說：「續集都諗緊呀！希望大家同我諗多啲。因為拍續集要考慮到劇情、角色遭遇都綁死哂，同查案劇唔同，查案係一單完咗到一單。所以續集要諗得好清楚，會唔會同第一集相隔太近呢？有冇第二啲方向做呢？因為豪門世界題材實在太多，所以要諗清楚，唔好畀人詬病，唔係急住去拍，拍得唔好，啲位唔通，就會畀人鬧。」

梁監製認為拍續集要考慮人物遭遇、性格，要仔細思考鋪排，否則與第一季有矛盾的話觀眾鬧爆。（《家族榮耀》劇集截圖）

如開拍續集，羅嘉良會否擔正？羅子溢又會否與楊茜堯化敵為友，變戰友關係？梁監製認為任何情節都有可能發生，他說：「羅嘉良嗰度要諗點樣做得好啲，你幻想嘅所有情節都有可能發生，可能羅嘉良先係操縱呢一切嘅幕後黑手呢！但始終拍續集唔同開闊天空，一張白紙咁，你係要喺一張紙上面填色，要諗清楚。」梁監製又感謝撈家爽快答應拍劇邀約，他說：「特等打電話邀請佢由北京飛嚟深圳拍一個鏡頭，好多謝佢，同佢都識咗好耐。」

那麼究竟楊茜堯有沒有死？梁監製笑言：「都拍得續集啦，楊茜堯應該都唔會死啦嘛！」他又透露楊茜堯、張智霖和羅子溢已答應拍續集，原班人馬再出場，令人興奮！至於楊茜堯兒子的生父究竟是黃浩然還是張智霖，梁監製稱要保留懸念，又詢問觀眾意見：「如果拍續集就會交代個仔老竇係邊個㗎啦！大家係咪偏向張智霖？」

《家族榮耀》監製梁家樹。（吳鍾坤攝）

今次劇組分別於深圳和香港取景，到底續集會否搬回香港拍攝？梁監製指仍會於香港取景，但香港難以搵到像內地一樣的豪華大屋拍攝，非常難搞，故此仍有待商榷。

劇中嘅馬宅佔地2萬多尺，全屋共10房6廳，同類型別墅叫價2600萬人民幣。（微博圖片）

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家族榮耀 | 羅嘉良一分鐘彩蛋流出 回馬氏奪權暗藏續集重大伏筆

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