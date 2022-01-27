【體育熱話】福原愛再「搲撈」成功　出任世界乒聯日本區總經理

日本乒乓天后福原愛去年7月和江宏傑宣布離婚後，隨即「人逢喜事精神爽」，頻頻接獲不同的職位，勢要成為職場女強人。
今日她在微博宣布再次「搲撈」成功，並出任WTT世界乒聯日本區總經理。
福原愛離婚後活躍職場，除了成為青森大學客席副教授，其後亦成為日本乒乓超聯「T-League」球隊琉球Asteeda（琉球アスティーダ）非執行董事。
去年尾福原愛一度現身時被拍到憔悴暴瘦，日本媒體指去年她與朋友籌組公司，但因與高大已婚男鬧出「雙重出軌」不倫醜聞，多次傳出公司恐將倒閉，該公司目前的登記地址是一座位於銀座的大樓。
不過這個在中國受盡愛戴的日本球星，也得到當地不少關照，今日她在微博公布獲劉國梁邀請擔任WTT日本區總經理。
福原愛表示：「非常榮幸當了WTT世界乒聯日本區總經理，以後我要為了世界乒乓球的發展盡最大的努力。希望我們可以為球員們建造世界最頂級的乒乓球環境，希望乒乓球愛好者和球迷們越來越多！謝謝WTT世界乒聯，謝謝劉主席對我的信任，我會加油的。」
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