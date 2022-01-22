福原愛被爆想再婚橫濱男挨罵　神隱一個月現身微博撐閨蜜引熱議

福原愛2021年與江宏傑婚離婚，外傳新對象是「橫濱大谷翔平」，她雖未公開證實，但男方的前妻直言，離婚正是因為福原愛的關係，引爆雙劈風波，戀情遭台陸日三地網友唱衰、痛罵。



神隱一個多月的她，儘管遭到外界批評，但仍為閨蜜劉詩雯發聲，引發大陸網友熱議！

福原愛事隔一個多月再次於微博發文，為昔日戰友劉詩雯的比賽加油打氣。（福原愛微博截圖）

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福原愛事隔一個多月再次於微博發文，為昔日戰友劉詩雯的比賽加油打氣，並寫下：「雯～真的為你開心啊！恭喜你回歸，昨天工作到半夜一點，沒辦法看直播，回來之後馬上看你的比賽，穿個大粉整個包子頭，看你的熟悉的動作表情，最後的採訪我也全看了。」她更向劉詩雯喊話：「我現在快變成你球迷了，等下次見面給我簽個名吧！哈哈哈哈，要加油哦」，劉詩雯則在底下留言感謝。

發文一出，大陸網友紛紛留言大讚她與閨蜜的友誼：「你俩也太太太太甜了吧」、「誰在為絕美友情哭泣，原來是我」、「棗愛青梅最好啦」、「跨國小青梅的友情我超羨慕」，似乎早已忘了福原愛與橫濱男復合一事。

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