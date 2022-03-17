福原愛男友前妻4封情書證出軌　曖昧自稱「最喜歡你笑容的小愛」

撰文：葉詩敏
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日本前乒乓女將福原愛，去年被爆在日本與已婚「橫濱男」雙重出軌，福原愛一直否認並在離婚後正式與該男士交往。
其男友前妻日前接受日媒訪問時指福原愛說謊，更爆出手握4封情書力證福原愛出軌。

福原愛去年3月被日媒《週刊文春》踢爆婚外情，被拍到與一名男子同遊橫濱兼過夜，同年7月宣布與中華台北前乒乓球手江宏傑離婚，同年底即被爆出已有新戀情，對象正是先前被拍到在橫濱過夜的高帥男子「橫濱男」，此後不斷被質疑二人雙雙婚內出軌，風波不斷。

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福原愛去年被拍到與一名男子同遊橫濱兼過夜。（網上圖片）

近日該周刊再爆料，「橫濱男」的前妻直指福原愛介入成離婚原因，稱手上握有福原愛寫給前夫的4封情書，該報亦拍下信件內容。

據悉，福原愛在信人向「橫濱男」感性表示，在各式各樣的人離開，或出於興趣而接近她的過程中，只有A（指橫濱男）始終不變並珍惜她，更說如果沒有對方的話，自己絕不可能走到這一步，很抱歉總是向對方撒嬌。

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日媒《週刊文春》再爆料指福原愛說謊。（截圖）

福原愛又在信中明示自己即將宣布離婚，或會引起一陣騷動，但會積極向前，並表示「期待再相見的日子」，最後她更自稱為「最喜歡A君（橫濱男）笑容的小愛」，關係十分曖昧。

據報道，「橫濱男」的前妻先前曾聯絡福原愛，指她說離婚後才交往的報道與事實不符，要求福原愛更正，當時福原愛提出以100萬日圓（約6.6萬港元）作補償，安撫她的情緒。

福原愛在去年7月離婚，11月便被爆與同樣已離婚的「橫濱男」交往。（Getty Images）
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「橫濱男」前妻認為福原愛只想以錢擺平，故意開出5000萬日圓（約330萬港元）天價賠償金，還說自己手上握有她寫給「橫濱男」的4封情書。

福原愛經理人公司表示，該女從去年起就不斷騷擾福原愛，威脅如果不希望她向媒體爆料，就要付出高額賠償金，讓福原愛方認為是敲詐手段，對她的威脅行為提出訴訟。對此，「橫濱男」前妻的律師回應，「要求更正事實並不構成犯罪，福原愛的指控毫無根據」。

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福原愛在微博疑似「放閃」。（截圖）
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