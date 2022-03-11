乒乓｜孫穎莎狂風掃落葉　極速淘汰德國球手　福原愛現身觀戰

WTT乒乓大滿貫在新加坡上演，中國女乒「小魔王」孫穎莎出戰女單，首圈極速淘汰德國球手溫達出線，日本名將福原愛亦是座上客之一。
被列為賽事頭號種子的孫穎莎，今日（11日）出戰新加坡大滿貫首圈，遇上德國的溫達（Sabine Winter）。福原愛也是座上客，這名日本名將更新個人微博，在場邊欣賞孫穎莎的賽事。
世界排名第一的孫穎莎，今仗極快入局，首局隨即以11：3先下一城，次局較為緊湊，孫穎莎以11：7再取一局，第三局連取9分奠勝，直落3局淘汰對手，僅花15分鐘晉級。
除了女單，孫穎莎亦將出戰兩項雙打，一共參與3個項目，被問及會否擔心體能問題時，孫穎莎自言心中有數，「我曾經在侯斯頓的世錦賽出戰3項，並一一打入最後階段，我對自己有多少體能十分了解。逐項逐項打，不要想太多就可以了。」
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