940920｜一文睇清八、九集時間線　朱栢康係連環不幸事件嘅源頭？

由劉俊謙、蔡思韵及吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》播出超過一星期以來憑燒腦劇情引起觀眾熱烈迴響，但卻因第六集及第七集劇情突然峰迴路轉兼暴走而被觀眾批評不合理。昨日（16日）第八集播出後瑣碎的線索開始整合起來，而時間線亦變得更加清晰，觀眾對劇集的態度再次改變。

第八集播出後瑣碎的線索開始整合起來，而時間線亦變得更加清晰。（節目截圖）

第八集講述林楚凝（蔡思韵 飾）由2014年穿越至2013年後，因月（朱栢康 飾）燒毀其穿越中之相片而被困在過去的時間中，而2014年的余家聰（劉俊謙 飾）因被月按在水中遇溺瀕死而獲得穿越照片能力，回到2013年並成功帶林楚凝回到2014年。而月掌握穿越的秘訣後，利用林楚凝兒時與父母的合照成功穿越並燒毀照片把自己留在1994年。

月掌握穿越的秘訣後，把自己留在1994年。（節目截圖）

以上的情景都被作家余家聰在夢中得知，而神聖幾何學會因此推斷出兩個時間的余家聰腦電波是能夠連接起來，互相接收對方的訊息，他們亦推斷神聖幾何學會會長的余家聰及張麗紗（吳海昕 飾）是A時空的人，但張麗紗因御守能力而穿越到B時空，與作家余家聰相遇，並懷疑月穿越到1994年後令余家聰媽媽（簡慕華 飾）死亡，將單一時空一分為二。張麗紗推斷自己在A時空沒有遇上林楚凝，原因是林楚凝再次穿越到1994年自我犧牲。

時空之所以會一分為二的最大原因懷疑是月穿越到1994年利用某種原因令余家聰媽媽死亡。（節目截圖）

今日（17日）播出的第九集講述作家聰透露自己所創作的小說《940920》全部都是來自自己的夢境，當中沒有任何創作成份，因此更加確立A時空的存在，而張麗紗因北海道車禍有瀕死經歷，所以她擁有穿越照片的能力，因此她打算回到1994年幫助作家聰了解當時所發生的事情，以及阻止林楚凝為拯救余家聰媽媽而犧牲自己的想法。

作家聰透露自己所創作的《940920》全部都是來自自己的夢境，當中沒有任何創作成份，因此更加確立A時空的存在（節目截圖）

期間，月透過林楚凝兒時與父母的合照成功回到1994年8月16日，他整壞私家車的煞車系統令楚凝父母死於車禍，隔日他改名成為張天朗並到到車房工作，巧合地這正是秋叔（余子明 飾）工作的地方。月在工作期間遇到余家聰母親（簡慕華 飾），得知余母患有抑鬱症後，在她不知情的情況下把抑鬱藥換掉，導致媽媽情緒崩潰，跳樓一事疑似是月親手造成。

跳樓一事疑似是月親手造成。（節目截圖）

因此A時空的時間順序如下，來自2014年的月成功穿越到94年8月16日後，先是報復林楚凝導致她父母車禍身亡，隨後把余母的抑鬱藥更換，疑似導致她精神崩潰跳樓自殺，余家聰因母親的死亡因此在大學選讀哲學系，他在寫論文期間因沒有靈感而參加台灣心靈之旅，在活動中遇到被困過去的林楚凝，亦因此失去了與母親唯一的合照而去大澳找林楚凝算賬，之後就是第一集講述的劇情。不過，隨着林楚凝及張麗紗先後穿越到1994年，有機會令到時空再次改變，形成時空B。

點擊下圖看相關圖片：

+ 17

940920︱觀眾不滿TVB常用情節出現 「可否禁止所有ViuTV劇咁拍」