具俊曄終於隔離期滿出關　火速從酒店乘的士　飛奔與愛妻大S重逢

具俊曄20日凌晨隔離期滿十天，迫不及待第一時間離開防疫旅館，搭乘計程車直奔愛妻大S住處。



他19日一早在下榻的「瀚寓酒店」車道前接受PCR採檢，獲得陰性證明，代表午夜一過就能離開旅館。他此行為迎娶大S而來，一刻也不願意多等，時間一到就搭車離開，火速奔向大S。

52歲的具俊曄雖然已非當年韓流偶像，但仍有粉絲在飯店門口為他應援。具俊曄在車中不停揮手、點頭，以肢體語言傳達謝意。禮貌滿點的他接下來將展開自主健康管理，也將造訪拜會大S的親朋好友。

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