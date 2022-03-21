台灣歌手謝和弦被前妻指控害流產　facebook反擊：心中滿是仇恨

謝和弦前妻Keanna稍早公布一長串的證據，宣稱要揭發莉婭與謝和弦謊話連篇，更將自己曾懷有9周的胎兒流產歸咎是兩人高調放閃的刺激導致。對此，莉婭反擊將會提告，謝和弦本人更不客氣回嗆前妻約砲又撒謊，心中滿是仇恨，「那我是不是也該告一下ØZI侵害配偶權？」三方互揭瘡疤，猶如歹戲拖棚的爛劇。
謝和弦臉書全文：
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好了啦，大家都很膩想轉台了，
華燈初上第三季都演完了，
一直要活在仇恨中，心中沒有愛，
難怪生不出小孩，深宮怨婦破該活該。
那我是不是也該告一下ØZI侵害配偶權？
到底是誰約炮不斷說謊，
最後還利用好友的小孩來圓謊？
把心思跟時間多留給新對象吧！
啊不是說過得很幸福？
怎麼又心裡不平衡了？
原來愛面子的獅子，
需要的是人們的關注，
不是自己編造的幸福。🤭
#不小心又講真話
#大麻合法化
#哈們
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