大S再婚｜否認與具俊曄開結婚記招　大S徐熙媛透露重逢舊愛心情

大S（徐熙媛）和韓國老公具俊曄今傳出下周要舉辦記者會說明婚事的消息，剛經紀人已經否認，並表示不知道這是哪來的消息，目前並沒有要開記者會的計畫。
【相關圖輯】相隔20年再續情緣！點圖放大看「大S具俊曄結緣經過」👇👇👇
+11
經紀人表示「關於熙媛跟具俊曄兩人時隔二十年終於再次聚首，心情肯定百感交集，無法言喻，就跟所有相戀中的情侶、夫妻ㄧ樣，熙媛他們會好好珍惜接下來相處的時光，回歸正常的生活，該怎麼過日子就怎麼過日子，跟你我沒有兩樣～就不要佔用太多公共資源與媒體篇幅了，再次謝謝大家的關心。」
【延伸閱讀】大S 24年前約會具俊曄片段曝光 被男方一個貼心舉動感動：好體貼（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
【延伸閱讀】大S再婚｜具俊曄20年前因禁愛令不認愛 大S委屈落淚畫面搞喊網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
【延伸閱讀】大S再婚│盤點圈中閃婚例子 多對夫妻至今依然相親相愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+23
具俊曄終於隔離期滿出關 火速從酒店乘的士 飛奔與愛妻大S重逢重開《康熙來了》？蔡康永盼以「林志玲經驗」招呼大S具俊曄夫妻汪小菲醉後直播網民再追擊婚內出軌 被批「蹭大S熱度」失控鬧人大S被傳「太想見老公」直衝具俊曄隔離酒店 邊與新歡視訊邊開會大S再婚｜具俊曄IG曬隔離生活 檯面一本小黃書意外「洩愛意」曾與大S具俊曄一起約會見證二人相處 黃子佼曝這一點讓大S再閃婚
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】