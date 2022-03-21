大S再婚｜否認與具俊曄開結婚記招　大S徐熙媛透露重逢舊愛心情

大S（徐熙媛）和韓國老公具俊曄今傳出下周要舉辦記者會說明婚事的消息，剛經紀人已經否認，並表示不知道這是哪來的消息，目前並沒有要開記者會的計畫。



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經紀人表示「關於熙媛跟具俊曄兩人時隔二十年終於再次聚首，心情肯定百感交集，無法言喻，就跟所有相戀中的情侶、夫妻ㄧ樣，熙媛他們會好好珍惜接下來相處的時光，回歸正常的生活，該怎麼過日子就怎麼過日子，跟你我沒有兩樣～就不要佔用太多公共資源與媒體篇幅了，再次謝謝大家的關心。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】