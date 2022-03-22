入行16年終上位一年拍7劇　陳志健：嚟緊重心都會偏向內地

無綫（TVB）藝人陳志健（Otto）入行16年，最近於內地熱播劇《與君初相識》中飾演靈獸「黃鼬」，與迪麗熱巴有短短40秒做對手戲，很多網友都認出了Otto，且能在大熱劇中擔任角色，又與熱巴這樣的頂級明星合作，可謂機會難得。

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對於此次參演，Otto在接受《香港01》訪問指，表示熱巴是一位很專業的演員，他說：「其實都好似我哋之前拍嘢咁樣，分別唔太大，大家都係好專業，喺現場其實都係好少會走開，對劇本上都會好熟練，最唔同其實同埋最難嘅就係要講普通話，呢一個係比較對我來講係大挑戰。」Otto於上年在內地總共拍了七套劇集，產量極多，他指：「喺內地拍，其實時間性上，同喺TVB拍其實舒服好多，我而家去咗成都，做吓訪問，嚟緊重心都會偏向內地，其實兩面都會做，好多製作人同導演知道你係演員，會認得你，就會搵你去拍。」

陳志健入行16年，終於有機會。（IG@陳志健）

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陳志健在2012年娶了羅樂林的女兒為妻，兩人經歷了十年婚姻依然甜蜜如初，Otto除了在TVB有工作之外，也會往內地進行拍攝，兩人分隔兩地的時候，更顯這個相處的秘密更加重要！陳志健曾接受《香港01》訪問時說，其實自己也有sweet的一面，他說：「我現實中對太太都會做少少，因為我而家去咗內地工作，咁我私底下寫咗張卡貼喺雪櫃，等太太自己發現，如果佢冇發現我都會同佢講，不過佢最終都見到哈哈。其實就係咁，間唔中要小情趣，寫卡仔、送小禮物等等都已經好開心。」

兩人結婚八年依然非常恩愛。（IG@陳志健）

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