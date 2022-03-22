入行16年終上位一年拍7劇　陳志健：嚟緊重心都會偏向內地

無綫（TVB）藝人陳志健（Otto）入行16年，最近於內地熱播劇《與君初相識》中飾演靈獸「黃鼬」，與迪麗熱巴有短短40秒做對手戲，很多網友都認出了Otto，且能在大熱劇中擔任角色，又與熱巴這樣的頂級明星合作，可謂機會難得。
👇👇👇點擊下圖睇陳志健在《與君初相識》與迪麗熱巴的對手戲👇👇👇
+14
👇👇👇點擊下圖睇更多迪麗熱巴靚相👇👇👇
+12
對於此次參演，Otto在接受《香港01》訪問指，表示熱巴是一位很專業的演員，他說：「其實都好似我哋之前拍嘢咁樣，分別唔太大，大家都係好專業，喺現場其實都係好少會走開，對劇本上都會好熟練，最唔同其實同埋最難嘅就係要講普通話，呢一個係比較對我來講係大挑戰。」Otto於上年在內地總共拍了七套劇集，產量極多，他指：「喺內地拍，其實時間性上，同喺TVB拍其實舒服好多，我而家去咗成都，做吓訪問，嚟緊重心都會偏向內地，其實兩面都會做，好多製作人同導演知道你係演員，會認得你，就會搵你去拍。」
+6
陳志健在2012年娶了羅樂林的女兒為妻，兩人經歷了十年婚姻依然甜蜜如初，Otto除了在TVB有工作之外，也會往內地進行拍攝，兩人分隔兩地的時候，更顯這個相處的秘密更加重要！陳志健曾接受《香港01》訪問時說，其實自己也有sweet的一面，他說：「我現實中對太太都會做少少，因為我而家去咗內地工作，咁我私底下寫咗張卡貼喺雪櫃，等太太自己發現，如果佢冇發現我都會同佢講，不過佢最終都見到哈哈。其實就係咁，間唔中要小情趣，寫卡仔、送小禮物等等都已經好開心。」
👇👇👇點擊下圖睇兩人更多甜蜜相👇👇👇
+2
同場加映：網民嚴選現香港娛圈現役十大女神 個個都可以跟8、90年代相比！
點擊下圖睇網民嚴選現役十大女神（排名不分先後）：
+45
網民心目中近30年的香港十大男神 陳冠希排榜尾梁朝偉只能成亞軍驚傳鍾培生祖傳南灣道獨立屋豪宅放售 全屋落地玻璃標價20億港元《星空下的仁醫2》演員大換血 鍾嘉欣拒絕再拍鄭嘉穎唔得閒家族榮耀｜余安安曾經歷兩段失婚姻 坦言後悔閃嫁周潤發從影視博覽分析下年TVB視帝 有人回巢三年有望首奪最佳男主角