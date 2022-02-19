《華燈初上》CP戲外有情人終成眷屬？傳王柏傑向謝欣穎求婚

Netflix台劇《華燈初上》劇中CP王柏傑和謝欣穎，去年四月大方認愛，兩人不時在社群上放閃，今年情人節前夕，友人爆料，王柏傑在家中拿出戒指已向謝欣穎求婚，兩人之前即透露是在結婚為前提下交往，若求婚成功，《華燈初上》中「白粉CP」戲外可望終成眷屬。



王柏傑在《華燈初上》飾演從事毒品交易牟利的牛郎亨利，與條通小姐小姐百合謝欣穎劇中有段苦戀，尤其第三季預告出現後，「愛到卡慘死」的百合，桌下目睹男友和另外一位男子偷歡，心碎的痛哭流涕又不敢叫出聲，更讓人想看第三季兩人到底發展如何?雖然戲中苦無結果，但戲外卻傳出王柏傑已向謝欣穎求婚。

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友人爆料，今年情人節前，在王柏傑家中見到他疑似拿出戒子盒子向女友謝欣穎求婚，因為當天大家都喝了不少，求婚細節並不清楚但僅知男方有買戒子送給女友。

翻看兩人IG，謝欣穎僅在新年PO出男側臉和愛犬的合照，寫下「我愛的和愛我的人都能活得開心、自在、順利、平安」，尚嗅不到兩人訂終身的粉紅泡泡。記者18日求證謝欣穎是否已被求婚?她透過經紀人回應：「沒有啊？如果有好消息一定會跟大家分享。」否認已被求婚一事。

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王柏傑和謝欣穎兩人過去情史坎坷，直到合作《華燈初上》才相熟並來電。兩人曾透露對手戲雖多，但真正來電是殺青之後，因為共同的興趣和個性而彼此吸引。王柏傑也稱：「真的很奇妙，拍戲的時候我們基本上完全沒有聊天，也沒交集。我們兩個都是活在自己世界的人，很多東西都太像了，不管是想法、工作態度還是對人生，一切都是順其自然。」

他形容自己和謝欣穎都「怪怪的」，自認不是偶像，也都覺得生活就是表演的一部分，既然被拍到也沒有想刻意躲藏。他們對喜歡的事物都會很專注，連時尚品味也頗相。王柏傑不怕感情承受壓力而見光死，也承認這是出道以來第一次如此大方公開認愛，王柏傑也認為，結婚對他來說只是一張紙的承諾，更不排斥「帶球」結婚，對於和謝欣穎邁入人生新階段一事都屬意「順其自然」。

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