內地男星整容「由蛇精男恢復男神樣」擺脫膠面　新樣竟撞臉霍建華

內地男星廖勁鋒2018年在大陸演出電視劇《香蜜沉沉燼如霜》受到關注，近來有網友發現，他不但改名了，甚至連長相都改了，變得越來越帥，彷彿重生一樣，引發網友熱烈討論！



事實上，29歲的廖勁鋒過去當學生時曾被票選為「大眾時尚潮男」，後來他為了讓自己的外型更出眾、進入演藝圈，2017年起更積極改頭換面。他的外貌也從錐子臉的「蛇精男」變成帥氣的天菜臉，讓許多網友們看了不禁直呼：「簡直換了一顆頭」、「頭一次看見越整越正常的」。

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近來有網友發現，本名為廖勁鋒後來改名為「林皓洋」，過去的照片早已刪除，如今的帥氣模樣有些神似霍建華，天菜般的容顏更連續2天衝上微博熱搜。對此，他23日則發聲，感謝外界對他外型的讚賞，更透露未來會分享這些年他所做的努力與改變，「對於我，這不僅是一場容貌的改變，更是心智的成長」。最後，他更暖心對大家喊話：「我其實很平凡，如果我可以，你也可以。」

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