6個台灣藝人疑似整容前後極大對比　呢1個仲挑戰「陰莖加大術」

台灣資深藝人董至成近期被發現外貌突變，不僅眉毛、眼睛變得深邃，「大一號」的鼻子更是引發熱議，不過他強調只有做眼睛拉提手術，其他地方沒動刀。事實上，藝人為了上鏡好看，進廠維修在所難免，不過許多人卻被狠批整過頭，其中「姐姐」謝金燕也飽受變臉爭議，曾親上火線回擊酸民。



董至成

董至成近日接拍TVBS八點檔大戲《機智校園生活》，出席活動時被發現臉部紅腫，鼻子尺寸增大不少，讓許多網友直呼：「認不出來」，他接受《TVBS新聞網》專訪時，澄清只做了眼睛拉提的手術，自豪說：「人家都以為這個手術是7、80歲才做，我算超前部署，現在看起來年輕很多。」

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陽帆

知名主持人陽帆憑藉親民風格，深受觀眾喜愛，以往五官較為平坦的他，2010年大方承認「修整門面」，做了維晶瓷隆鼻、去眼袋手術，也在雙頰打肉毒桿菌，不僅臉小了一號，五官也更加立體，過去更是嘗試過印度放莖術，不避諱談及整容經歷。

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蔡頭

一樣在私密處動刀的，還有71歲藝人蔡頭，多年前就做了陰莖加粗手術，當時透露：「粗兩倍，洗三溫暖時很有自信。」後來也動過隆鼻手術，但他今年在節目上坦言後悔整容，透露動刀之後，手上3個節目全都在1年內收掉，不忘呼籲外界：「所以說人要活得自在，要活得自己有自信。」

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斯容

知名購物專家斯容堪稱整容專業戶，前後整容約60次，也從不避諱談及相關話題，卻遭網友狠批「僵臉、塑膠人」，讓她受訪時直言：「乾你屁事，沒礙到你，沒花你錢啊！」事實上，她自2007年以後，就幾乎沒在臉上動刀，只有定期補打玻尿酸、肉毒，而60次的整容中真正動刀的也僅有10次，其中最讓她後悔的，是到南韓做削骨手術，因為這不僅讓她1年多沒辦法刷牙，幾乎蛀掉大半牙齒，還患上肌肉沾黏的後遺症。

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溫嵐

42歲歌手溫嵐近年將演藝事業重心轉往大陸，2019年在歌唱節目露面時，讓大批網友驚呼：「完全認不出來」但她否認動刀、澄清是化妝效果，去（2020）年在微博分享自拍影片，面容似乎又「進化」，高挺的鼻子加上超尖下巴，讓粉絲直言：「已經變豬頭了！」溫嵐則俏皮回應：「豬也是智商很高的、是app搞笑的軟體。」

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謝金燕

「電音天后」謝金燕（姐姐）出道多年維持凍齡臉蛋、火辣身材，是不少人心中的美魔女，近幾年外貌升級、五官變得更加立體，整形話題一直備受議論，去（2020）年有網友公開留言：「整容整到都看不出來你是謝金燕了！」謝金燕忍不住回嗆：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你，別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」霸氣言論引來歌迷力挺。

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