大家總說不要譏諷胖子或胖妞，因為多半長得肉肉的小哥哥或小姐姐其實本身顏值都很高，只是被體脂暫時耽誤了，一旦瘦下來絕對讓人驚豔！



近日就有一名博主親身應驗了「胖子都是潛力股」這句話，這位名為柒柒的博主分享了自己減重的勵志過程，瘦下來之後簡直能原地出道，身型和顏值根本就是女神級！

博主大方分享了自己減重前後的對比圖，減重前的她面部臃腫，因為體型的關係平常只穿寬鬆的T-shirt，而減重成功之後開始嘗試不同的穿搭造型，其中還有比基尼美照。基本上，博主在瘦下之後是怎麼穿怎麼時髦，相信有多半是來自於自信吧。

▼▼▼按圖瞭解博主減重35kg成女神秘訣▼▼▼

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#減脂餐單

若是想減重的小姐姐們可以根據博主提供的秘訣嘗試。她減重之後的體會是女生必須9分靠吃，1分靠練。以下為她的每日減脂菜單。

1、早餐：1 杯黑咖啡 + 1 大杯温水

2、午餐：蛋白質+蔬菜+優質碳水-比例為：1：2：1

3、蛋白質+蔬菜-比例為：1：1

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#減肥成功的秘訣

博主強調，餐量可以自行控制，只要不撐就行，每吃十天的減脂餐可以有一天的「放鬆日」。除了做好飲食控制這一點，最重要的還是減少和朋友以及家人聚餐，同時為了減少美食的誘惑可以找一件特別感興趣的事去做，轉移自己的注意力。另外，不要每天往體重秤上站，給自己帶來無形的壓力，只要堅持，今天不瘦下明天也會。對於自己喜歡吃，又容易肥胖的食物絕對不碰，因為一旦開始了第一口你就停不下來。最重要的還有，不要因為要快速達到減重效果而去碰有害健康的「減肥捷徑」。

這名博主給每一名正在減肥途中的男神&女神們的正能量語錄便是，「瘦下來，實現穿衣自由」。她還指，堅持不懈，瘦下之後的心情就和暴富是差不多的！正在減重的小姐姐&小哥哥們加油，你們都將是未來的男神和女神！減肥就是最好的整容！

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