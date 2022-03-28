蔡思貝入行8年傳足16段戀情　重溫「緋聞女皇」每一位過客

無綫（TVB）藝人蔡思貝被傳媒爆出與「大型娛樂公司」高層有新戀情，狠撇傳足2年緋聞的胡鴻鈞，雖然兩人都一口否認事件，不過依然得到不少網民關注。
蔡思貝出道8年有多，上年剛剛成為TVB視后，事業正是當頭起，不過其緋聞亦成為圈中不少話題。事實上由入行至今，蔡思貝已經總共傳過16段緋聞，有6次更被指介入別人戀情，曾被封為「人肉發電廠」，當中她承認過的只有兩位，其中一位是排舞師麥秋成。
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其實蔡思貝少女時代已到外地升學，一向「鬼妹仔性格」，行為和思想都比較西化，與異性相處的界線比較模糊，加上網上意見不斷、異性緣又十足，被誤會的例子俯拾皆是。但另一方面，蔡思貝的人緣亦非常好，早前就與陳瀅、賴慰玲、陳嘉寶、Cheronna（吳嘉熙）與成女團：「SÏXTERS」，雖然並不是真實的要出道進軍樂壇，但在人際關係較複雜的娛樂圈中能夠找到知心好姊妹，確實難得。
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