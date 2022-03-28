《機智女法醫》解開楚楚身世之謎　竟是女屍剖腹生產棺材子

無綫熱播的劇集《機智女法醫》(內地劇名《御賜小仵作》)，由王子奇和蘇曉彤主演，分別飾演安郡王蕭瑾瑜及天才仵作楚楚，故事由楚楚到長安展開，幫助蕭瑾瑜查出其父失蹤原因，繼而揭發二人的身世之謎，近日劇情講到楚楚出生神秘，原來她並非棄嬰，而是民間傳說中的「棺材子」，下文為大家帶來傳說背後感人的鬼故事。

楚楚知悉自己身世，悽然落淚。（影片截圖）

楚楚來自仵作世家，父親楚平是資深仵作，妻子離世多時，卻突然多了楚楚這名女兒，村民估計楚楚是棄嬰，或是楚平有外遇而帶來的野種，而在蕭瑾瑜向楚平查問下，楚楚身世之謎終於揭開。原來當時許家三小姐，嫁給武將雲易，其後雲易牽涉到謀反被殺，懷著8個月身孕的許氏返回娘家，想不到家人怕惹禍，將其殺死再偽裝成自殺，而負責收屍的仵作楚平，剖腹取出一名女嬰，就是劇中的楚楚，而這亦是民間傳說中的「棺材子」。

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劇中加入了「棺材子」的民間傳說，而且背後也有一個感人鬼故事，話說古時有間糕餅店的老闆娘，半夜遇上臉色蒼白少婦買餅，而隔天早上所收的銅錢都會變成紙錢，連續多晚少婦也是半夜光顧，終於有晚老闆娘將一條長紅線綁上糕餅的包裝紙，翌日跟著紅線來到一處山墳，見紅線直入泥內，之後掘出一副棺木，內裡有一名難產而死的少婦屍體，棺內還有一名在吃糕點的小孩，傳說是女鬼養育親兒，而這名小孩被稱作「棺材子」。無綫劇集《洗冤錄》中，宋慈就設定為「棺材子」，現時《機智女法醫》用上同一條橋，看來原作者也是看無綫劇集長大。

無綫劇集《洗冤錄》的主角宋慈，也被設定為「棺材子」。（劇照）

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