《機智女法醫》滴水刑折磨犯人至精神錯亂　外國節目測試中途腰斬

王子奇和蘇曉彤主演的電視劇《機智女法醫》(內地劇名《御賜小仵作》)，播出後口碑不俗，劇中蕭瑾瑜跟楚楚聯手，屢破奇案，除了檢查屍體外，拘捕犯人，嚴刑逼供也是家常便飯，近日劇情講到蕭瑾瑜捉拿了許宗方，要在他口中問出幕後Big Boss，他並非如一般電視劇用鞭子逼供，而是用了「滴水之刑」，這種刑罰不止令人萬分痛苦，直接折磨人至精神錯亂，由於太過殘忍，有外國資訊節目，以科學方法測試了該種刑罰的可怕之處。

《機智女法醫》由王子奇和蘇曉彤主演。（劇照）

近日劇情講到楚楚的身世揭開，原來她的懷孕生母遇害，由當時的仵作剖腹取嬰，救回了楚楚一命，所以楚楚是民間傳說中的「棺材子」，而指使殺人的兇手就是楚楚的舅父許宗方，蕭瑾瑜拘捕了他後，竟用滴水之刑逼供，許宗方不一會已經供出幕後黑手，究竟一點點小水滴，為何能令犯人聞風喪膽，原來這種刑罰不止摧殘肉體，更要犯人精神上受盡折磨，身心俱廢而亡。

《機智女法醫》重現滴水之刑。（影片截圖）

+ 6

傳說來自商紂王的「滴水刑」，做法是將受刑人綑綁，固定頭部，上置穿孔木洞，每隔一會都有水滴在受刑人額頭，同一位置長時間受到水滴，先是皮膚潰爛，再滴穿頭骨，至入腦骨髓痛苦而亡。由於刑罰太過殘忍，《國家地理頻道》節目《流言終結者》，進行過一項「滴水刑」的實驗，發現最恐怖是精神折磨，實驗人士注意力被逼長期維持在額頭，最初15分鐘完全無反應，但約在一小時後，實驗人士開始感到恐懼痛哭，精神崩潰，而經過醫生評估要馬上終止測試，可知真正受刑人身心受到的傷害，非筆墨所能形容。