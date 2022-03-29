TEMPEST專訪︱炯燮義雄率新團再出道　目標做BTS般有影響力組合

韓國新人男團TEMPEST本月初正式出道，組合由6位韓國成員炯燮、本奕（HYUK）、恩燦、義雄（LEW）、火朗、太徠，以及1位越南成員韓彬組成。由於出道前，各成員曾參與《PRODUCE 101》第二季及《Island》等選秀節目，因此擁一定的知名度。近日TEMPEST越洋接受《香港01》訪問，分享了出道的心情和目標外，亦率先與香港粉絲打招呼。



TEMPEST本月2日帶着專輯《It's ME, It's WE》及主打歌《Bad News》出道，他們講到這張專輯就像自我介紹書一樣，向世界K-pop迷展現出7位成員不同的魅力。專輯收錄了由清涼至強烈風格的歌曲，TEMPEST亦自信地形容他們的歌唱、Rap和舞蹈實力都是無懈可擊。問到出道的心情，火朗講到：「就像打開了新的門，感覺探險的一切都是煥然一新，每一天都很神秘，非常期待以後展開的所有旅程。」

TEMPEST本月初正式出道，他們形容就像門開了新一扇門。（FB/@ TPSTOFFICIAL）

雖然TEMPEST暫時未有機會親身與香港粉絲見面，但他們也對組合自信滿滿，表示萬一陷入了7人7色的魅力可能會難以自拔，提醒大家要做好心理準備！每年韓國都有大量男女團出道，被問到如要突圍而出，炯燮認為TEMPEST最大的特點是想向大家展示最真誠的音樂，他講到：「包括7位成員各自的個性和故事，以及我們的成長過程及內在自我，把我們想要傳達的信息融入音樂中。」

按圖認識一下TEMPEST 7位成員：

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TEMPEST對組合7人7色的魅力相當有信心！（FB/@ TPSTOFFICIAL）

其中隊長義雄和炯燮早於2017年就以限定組合「炯燮x義雄」出道，擁有更多經驗的二人也幫助了TEMPEST不少。炯燮表示不僅是歌唱方面，包括平時的態度在內，為了展示了專業的一面，給予了成員很多建議。例如他會鼓勵成員不要自責於失誤上，因為重要的並不是已是過去的過去，而是現在和明天，比起慢慢走下去，停下來更危險等。

義雄和炯燮《PRODUCE 101》第二季結束後隨即出道，成功儲下高人氣。（OSEN）

TEMPEST今年強勢出道，除了期待能儘快與更多海外粉絲見面外，他們也表示會以只有一次機會的新人獎為目標，準備各式各樣的舞台，做好隨時奔赴各處的準備。此外，TEMPEST視BTS防彈少年團為學習的榜樣，本奕表示除了渴望如前輩一樣在全世界各地舉行公演外，亦希望能成為一樣能傳播善良影響力的組合。

TEMPEST視BTS防彈少年團為榜樣，成為同樣有影響力的組合。（FB/@ TPSTOFFICIAL）