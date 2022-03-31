《機智女法醫》竟有現今法證技術　古代黃泥塑骨重現死者面貌

無綫熱播的劇集《機智女法醫》(內地劇名《御賜小仵作》)，由王子奇和蘇曉彤主演，分別飾演安郡王蕭瑾瑜及天才仵作楚楚，再加上景翊及冷月，一行人上路追查楚楚生母許氏被殺的真相，近日劇情發展到懷疑許氏死因，由楚楚親自檢驗骸骨，更出現了一幕現代法醫才有的「顱骨復原」技術，即是重現死者生前面貌，當觀眾以為只是電視劇的誇張手法，其實古代確有「黃泥塑骨」的仵作技術，並非劇集虛構。

楚楚和蕭瑾瑜查出許氏真正死因。（影片截圖）

劇情近日講到蕭瑾瑜等一行人，來到楚楚家鄉黔州，著手調查楚楚生母許氏的死因，掘出遺骸後發現，許氏死前雙手骨折，頭骨凹陷，明顯是被謀殺而非撞牆自殺，為了獲得更多線索，楚楚提出用陶土重製母親生前面貌，由蕭瑾瑜畫成畫像方便查案，之後就出現了一幕現代法醫的「顱骨復原」技術，但現時有電腦掃瞄3D打印頭骨，再用黏土製作面部肌肉，過程複雜亦非百分百可以復原死者面貌，劇中情節令人發笑，但原來這些並非原作者虛構出來，古代確有「黃泥塑骨」之說。

古代仵作用黃泥塑骨，重現死者生前面貌。（影片截圖）

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古代仵作技術高超，能根據人體骨骼走向，重塑死者生前樣貌，先以硬身黃泥仿製骸骨的特徵，再以軟黃泥製作出肌肉，外鋪白色薄紗以魚膠黏貼，死者原貌可大致出現，當然鼻子就很難復原，只能根據當地人的特徵去推測，但以古代的仵作技術已經算是十分先進，電視劇《機智女法醫》的情節，算是甚為實淨不是一味靠作。