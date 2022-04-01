袁嘉敏一早Cap定圖預備同鍾培生父子「開戰」　網民撐可信性極高

前港姐袁嘉敏近年已淡出幕前，但今日（1日）她突然在IG限時動態以英文留言連環炮轟鍾培生父子，更Post出鍾培生與父母的合照，即時令三人之間的關係成為網民熱話。袁嘉敏其後被傳媒問道是否被要求進行不道德交易時，她就避而不談，指事件非常複雜，似足小說，她更稱鍾氏父子都不是好人，直斥他們人品好有問題，又指兩父子會有古怪要求。



袁嘉敏今日（1日）突然在IG限時動態以英文留言連環炮轟鍾培生父子。（IG截圖）

袁嘉敏IG炮轟鍾培生父子 上載豪宅照：在鍾家的一年是一場噩夢

袁嘉敏直指鍾培生父子人品有問題 稱不相往來不會聯絡

雖然未知袁嘉敏突然鬧爆鍾培生父子的原因，亦有人猜測是不是只是愚人節玩笑，但有網民認為鍾培生是在3月17日Post出一家三口的合照，而袁嘉敏在IG限時動態Post出的Cap圖顯示的時間是「1 day ago（1日前）」，即是她早在3月18日已經Cap好圖，直至今日才公開控訴，似乎已經籌謀了一段時間，做足準備與鍾氏父子「開戰」，而鍾培生在回覆《香港01》時表示：「我未睇，開緊會，睇完覆你。」及後再回覆：「了解中。」至今仍未正面回應，此舉也令不少網民認為此事的可信性極高。

鍾培生是在3月17日Post出一家三口的合照，而袁嘉敏在IG限時動態Post出的Cap圖顯示的時間是「1 day ago（1日前）」，即是她早在3月18日已經Cap好圖，直至今日才公開控訴，似乎已經籌謀了一段時間，做足準備與鍾氏父子「開戰」。（IG截圖）

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