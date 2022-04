現年37歲的前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名,她今日突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子,更以「Jerks(人渣)」來形容二人,她亦毫不避嫌上載一張鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅照,並直認對方有包三餐和酒,更稱:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢。)」,引爆全城!

袁嘉敏IG炮轟鍾培生父子 上載豪宅照:在鍾家的一年是一場噩夢

「鍾袁大戰」一觸即發 林作曾對袁嘉敏心心眼讚不絕口

事件爆發後,鍾培生回覆《香港01》時指:「我未睇,開緊會,睇完覆你。」及後,再回覆指:「了解中。」他亦未受事年影響,在IG留言:「好肚餓,睇餐牌睇快D。」而當事人袁嘉敏直接Cut線後,亦現身終於回應,被問道是否愚人節的笑話一場,她稱:「沒有回應。謝謝你」

鍾培生一家關係好好!(IG/@khdcheung)