「鍾袁大戰」一觸即發　林作曾對袁嘉敏心心眼讚不絕口：我睇唔明

現年37歲的前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名,她今日突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子,更以「Jerks(人渣)」來形容二人,她亦毫不避嫌上載一張鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅照,並直認對方有包三餐和酒,更稱:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢。)」,引爆全城!

鍾培生曾仍在了解當中!(IG/@candy_kamanyuen)

「鍾袁大戰」一觸即發,鍾培生的死對頭林作亦曾與袁嘉敏同場出席活動,當時林作更林作對袁嘉敏讚不絕口,大讚對方高水平不過就未有打算追求對方。對於「鍾袁大戰」,林作回覆《香港01》亦驚訝表示:「Wow!」抽慣水的他亦投降表示:「唔識得回應呀,女方我都認識,唔知唔知尾,仲要4月1號,其實我都睇唔明!」他在IG更抄黑人諧星Chris Rock的回覆稱:「I'm still kind of processing what happened, so at some point I'll talk about that. And it'll be serious and it'll be funny, but right now I'm going to work first.(我還在整理這件事,適當的時候我會跟大家談談,可能會很正經或者很有趣,但現在我要先工作。)」

林作投降,稱未敢抽水!(IG/@jolamchok)

