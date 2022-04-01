「鍾袁大戰」一觸即發　林作曾對袁嘉敏心心眼讚不絕口：我睇唔明

現年37歲的前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，她今日突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子，更以「Jerks（人渣）」來形容二人，她亦毫不避嫌上載一張鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅照，並直認對方有包三餐和酒，更稱：「One year with the Cheung, what a nightmare.（與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。）」，引爆全城！

鍾培生曾仍在了解當中！（IG/@candy_kamanyuen）

袁嘉敏IG炮轟鍾培生父子 上載豪宅照：在鍾家的一年是一場噩夢

「鍾袁大戰」一觸即發，鍾培生的死對頭林作亦曾與袁嘉敏同場出席活動，當時林作更林作對袁嘉敏讚不絕口，大讚對方高水平不過就未有打算追求對方。對於「鍾袁大戰」，林作回覆《香港01》亦驚訝表示：「Wow！」抽慣水的他亦投降表示：「唔識得回應呀，女方我都認識，唔知唔知尾，仲要4月1號，其實我都睇唔明！」他在IG更抄黑人諧星Chris Rock的回覆稱：「I'm still kind of processing what happened, so at some point I'll talk about that. And it'll be serious and it'll be funny, but right now I'm going to work first.（我還在整理這件事，適當的時候我會跟大家談談，可能會很正經或者很有趣，但現在我要先工作。）」

林作投降，稱未敢抽水！（IG/@jolamchok）

點撃下圖重溫事發經過：