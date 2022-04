現年37歲的前港姐袁嘉敏(Candy)今日(1日)突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子,除了直斥兩人是「Jerks(人渣)」之外,還上載了一張鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅照,並直認對方有包三餐和酒,更稱:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢。)」事件掀起網民熱烈討論,紛紛猜測袁嘉敏與鍾培生父子之間是不是有不可告人的關係。



袁嘉敏(Candy)今日(1日)突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子。(IG截圖)

在2009年參選港姐入行的袁嘉敏,有學歷、有樣貌、有身材,可是在TVB發展平平,直至約滿後跳入影視圈,憑三級片《鴨王》一脫成名,成功打響「性感女神」的名號,工作及收入都翻幾番,更進駐半山豪宅,生活富貴。不過人紅是非多,為事業搏到盡的袁嘉敏是非亦多蘿蘿!

點擊下圖重溫精彩事跡: