寵妻狂魔周杰倫又晒愛妻照 紀錄昆凌的幸福生活
撰文：胡凱欣
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台灣男星周杰倫與昆凌在2014年登記結婚，婚後二人生活非常甜蜜，周杰倫常被人稱為「寵妻狂魔」，寵妻狂魔周杰倫除了平日喜歡在社交平台上晒愛妻照片外，間中亦會晒出兒女的照片，一家五口羨煞旁人。
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今日（3日）周杰倫又晒出妻子的照片說：「 Happy Wife Happy Life」，與大家分享他們的幸福生活，可見他們幸福滿溢。而相片中可見昆凌背後的小鹿把頭輕輕倚靠昆凌，相反周杰倫與小鹿有點距離，連小動物也這麼喜歡昆凌，未知周杰倫會否呷小動物的醋呢？
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