周杰倫台北信義區出沒「巧遇演藝圈大哥」　私下作風超親民

即將晉升三寶爸的天王周杰倫趁著台灣北部天氣晴朗，和友人外出前往信義區逛街，並且打卡留下和台北101的自拍合影，照片中他一如既往戴著帽子、口罩，但除此之外並沒有多做遮掩，一身輕便，和服飾店員工合影時，抬手比了個招牌手勢，作風相當親民。



巧的是，周杰倫白天逛街竟然意外和「麻吉大哥」黃立成遇上，兩人直接在人來人往的商場通道上相認、合照，意外地碰面連他都直呼太巧了。

或許是因為在平日的上班時間逛街，周杰倫顯得愜意許多，在信義區不少角落留下到此一遊認證照，更在百貨公司販售運動用品的樓層，拍下好友搞笑接棒的畫面，兩人當場上演一段情境劇。

周杰倫一行人從白天逛到天黑，行經香堤大道像一般民眾一樣逛市集，和街頭藝人合照也不忘PO上限動，並送上暖心鼓勵：「加油喔，記得唱我的歌喔！」展現天王私下親民的一面。

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