周杰倫剛過43歲生日爆昆凌懷第三胎　圈中幸福三孩媽媽仲有佢哋

「周董」周杰倫在昨日（18日）剛過43歲生日，便在今日（19日）在IG上公布喜訊，上載了太太昆凌懷孕的照片，並確認是懷了第3胎，即將迎接一家五口的生活。圈中都有幾位同樣生了3個寶寶的幸福媽媽，包括剛誕下第3個小女兒的陳嘉寶。



周杰倫準備迎接一家五口

周杰倫和太太昆凌在2015年結婚，現時育有一女一子。不料，周董在IG公布太太正在懷第3個寶寶，只見照片中的昆凌已腹大便便，相信很快會有好消息。周杰倫還調皮地寫：「原本想說出生了再來公佈，看了是防守不住，這最美好的禮物。有押「孕」喔！」

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陳嘉寶剛誕下第3位女兒

有參演近日播出劇集《IT狗》一角的陳嘉寶，其姣好身材完全看不出已是三女之母！她剛誕下第3名女兒，表明和丈夫共識，生仔生女都開心。早前亦在IG上載一家5口的孕照，表示家中愈來愈熱鬧了！

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陳豪陳茵媺育有二子一女

陳豪和陳茵媺亦育有3名子女，其中女兒的樣子和媽媽一樣亭亭玉立。而陳茵媺平日也很細心照顧子女，不時和他們一起郊遊行山，也會一起佈置家居，慶祝大小節日，十分熱鬧溫馨。

胡杏兒愛與兒子去玩

胡杏兒誕下3個兒子後，雖然仍馬不停蹄工作，但有空閒的時間就會和兒子們一起去玩，十分享受親子時間。而且囝囝生日會也會大肆慶祝，讓他們有一個難忘的生日。

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黎姿同三個女兒做瑜伽

圈中凍齡靚媽黎姿喜歡和三個女兒一起去做瑜伽，她表示三個女兒受到自己影響也愛上了瑜珈，女兒們練習的日子雖然不算太長，但因為小朋友身體柔軟，加上孩子們運動底子本來也不錯，一些高難度動作都能夠輕鬆完成。黎姿更加表示囡囡的平衡力比自己還好，要給女兒們一個👍🏻。

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