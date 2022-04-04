韋史密夫被荷李活排拆　工作全面暫緩　美律師教一招化解公關災難

韋史密夫（Will Smith）因為在94屆奧斯卡頒獎典禮上對開他妻子光頭玩笑的基斯洛克（Chris Rock）當眾甩巴掌，成為歐美輿論討伐的目標，形象與演藝圈行情都重挫，Netflix、Sony先後暫緩和他合作新片的籌拍，各方好奇他曾經輝煌的事業，是否就此玩完？美國媒體訪問危機處理公關公司的CEO Evan Nierman與娛樂圈律師Domenic Romano，得到的答案都還算樂觀，認為尚有轉圜。



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根據Evan Nierman的看法，韋史密夫不會瞬間從天王影帝淪為二線小咖，坦言：「他的名聲太響亮，根本無法被取消。」Evan甚至認為韋史密夫的A+級紅星地位已讓他擁有特殊待遇，不然他就沒辦法在打人之後，還可以乖乖留在頒獎典禮現場，直到結束。

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在娛樂圈已見過不少大風大浪的Domenic Romano，則建議韋史密夫等大眾對此事的記憶都淡化，這段時間盡量表現得令人同情，而且要明顯對自己的行為很後悔，就還有機會重振雄風。他說道：「有很大部分取決於他的行動，像是他要怎麼宣示自身對於暴力的反對，以及他是否有釋出清楚明確且堅定一致的訊息，對於他為了一個沒水準笑話的做出這種反應其實是不能被接受的。」Romano以為韋史密夫要是很公開的認錯、做出補償，給外界看到他有誠心悔改，在一年之內甚至更快，就可以化解此事帶來的傷害，回復昔日的位置。

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