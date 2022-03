Will Smith一巴掌的震撼與後遺　湖人名宿渣巴憂加深黑人負面印象

韋史密夫(Will Smith)在奧斯卡頒獎禮一巴掌摑在羞辱他妻子的Chris Rock臉上,以尼拉特(Damian Lillard)為首部分NBA球星大叫打得好,不過湖人名宿渣巴(Kareem Abdul-Jabbar)憂慮,對方行為勢加深外界對黑人社群的負面既定印象。



韋史密夫(Will Smith)一巴掌摑在羞辱他妻子的Chris Rock臉上,令湖人名將渣巴擔憂不已。(Getty Images)

渣巴:韋史密夫做了一件很壞、很壞的事

渣巴以《韋史密夫做了一件很壞、很壞的事》(Will Smith Did a Bad, Bad Thing)為題撰寫網誌,指出這位應屆奧斯卡影帝掌摑Chris Rock,不止令對方面上感痛楚,同時「對所有男性、女性、娛樂業界以至整個黑人社群」均帶來打擊。

渣巴批評,部分人將韋史密夫的行為浪漫化,視之為一個好丈夫對妻子的保護,「其實正好相反,史密夫的一巴掌也打在女性身上。」他指出,假如Chris Rock向Jada Pinkett Smith作出實際襲擊,史密夫出手便合情合理,可是Chris Rock只是出口術,「他打向Rock,等同公開宣布他妻子無能力在他人的言語攻擊中自衛。」

韋史密夫與妻子Jada Pinkett Smith。(Getty Images)

渣巴認為,根據他長年觀察,「能力卓越、強悍又聰敏的Jada Pinkett Smith,絕對有能力應付奧斯卡頒獎禮一個爛笑話」,並形容韋史密夫「那高人一等又父權的態度,將女性弱化為無助少女,需要一個強大的男人去守護。」

他更指出,韋史密夫之後的含淚領獎演說,「較那一巴掌更壞」,批評對方「語無倫次地說《王者家族》(King Richard)所有女性也要受到保護」。渣巴斥責,「那些真正保護女性的人不會在1500萬人面前自吹自擂,他們只會默默去做」,指韋史密夫只是為宣傳電影才自稱與扮演的角色如何相似,借女性來美化自己,實際上在剝削她們來得益,「當然他的演說只是為自己的暴力行為合理化」,諷刺地說:「很多人需要史密夫來保護,間中有些人太過份,便要被掌摑了。」

NBA球星對事件反應:

渣巴憂慮,孩子們尤其是黑人小孩看到韋史密夫的行為後將他視作保護他人的超級英雄,幼稚行為有樣學樣,他23歲的兒子Jaden Smith事後在Twitter發帖稱:「我們就是會這樣做」(And That’s How We Do It),顯然是認同父親暴行。

他進而指出,黑人社群會直接因此事受打擊,「支持美國結構性種族歧視者的其中一大論點,就是將黑人歸類為較易傾向暴力、控制情緒能力較弱。史密夫正好給對手送上完美彈藥……很多人將會持續將非洲裔美國人邊緣化的行動。」

渣巴1994年客串演出《茶煲表哥》,與韋史密夫結緣。(渣巴網誌kareem.substack.com)

渣巴亦稱,史密夫的暴行為一眾笑匠帶來威脅,對表演行業造成損害。他指事件中唯一亮點,是Chris Rock以成熟而優雅方式應對,促請韋史密夫向對方道歉。渣巴早在28年前已在處境喜劇《茶煲表哥》(Fresh Prince of Bel-Air》跟韋史密夫結緣,讚揚對方是個充滿魅力、誠懇又有趣的人,也是他電影的忠實支持者,「可是看他下一部電影時,實在無法不想起今次令人傷感的表現。」

他不希望看到韋史密夫因而受罰,只願對方承認向他人造成的傷害,成為一個真正能夠保護他人的男子漢。不知韋史密夫有沒有看到渣巴這篇情理兼備的文章,不過文章出街後,得獎演說中沒有提及Chris Rock的韋史密夫,果然向對方公開道歉,並指出「所有形式的暴力行為也是有毒和具破壞力……在一個充滿愛和善良的世界,並沒有暴力的位置。」