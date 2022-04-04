金剛右手打石膏「堅持擺檔賣雞翼」受傷原因曝光　女友小嫻咁回應

小嫻與金剛目前都待在墾丁生活，有工作時才會上來台北，平常擺檔賣雞翼更是大受歡迎，還做起冷凍宅配，不過最近較少見到金剛露面，原來他受傷了，但在清明連假還是會出來擺攤。



【圖輯】點圖放大看金剛近照及受傷照片👇👇👇

+ 6

小嫻在社群上公告2號要擺攤的時間與地點，還貼出金剛右手受傷包紮的照片，笑說「這個人手受傷了還是要擺攤，你們還不來嗎？」，據「ETtoday新聞雲」報導，金剛透露受傷原因，是因為不小心滑倒，以前都覺得自己很勇健，這次才驚覺真的是年紀大了，目前右手先上石膏固定，而小嫻也透露昨天金剛去開刀了。

【延伸閱讀】金剛曬抱B照「突然多咗個女」？小甜甜FB踢爆：小嫻改變他好多！（點圖放大看金剛小嫻的抱B照👇👇👇

+ 2

延伸閱讀：

昔遭譏臉腫「下巴變3層」 吳奇隆曬照出現驚人變化

獨／46歲女星孵媽咪夢 才認愛男友結婚卡關原因曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】