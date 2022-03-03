金剛女友小嫻天生無子宮　留言慰同路人：也是過的很幸福

日前在Dcard上有一名台灣女網友吐露自己天生無子宮，從小到大聽到長輩在親友面前提到此事，心中感覺有股刺痛，而同樣無子宮的小嫻，特地留言鼓勵對方，獲得超過一萬網友按讚。



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該名女網友在Dcard上以「作為女人，是我跨不過的坎」為題，透露到小學三年級時還遲遲沒有月經，媽媽帶她去婦產科檢查，才發現她天生無子宮，雖然那時嘴上說著「沒事啦，反正我也不想生啊」，但笑容是僵硬的，媽媽臉上也充滿歉意，長大後家中長輩有時提到生孩子事時，總是會提到可以多生個小孩給她養，女網友雖然內心告訴自己沒辦法生沒關係，但「可是真的沒辦法..對不起，我跨不過去那道坎」。

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這篇文章被轉發到臉書上，小嫻特地來留言為對方打氣，「妹妹，姐也是天生沒子宮，但也是過的很幸福，沒事的」，獲得1.2萬個讚，紛紛大讚「謝謝妳給予正能量的鼓勵」、「希望妹妹跟小嫻一樣，總是能夠找到自己的幸福，珍惜每一個擁有的當下」、「沒錯！女人的幸福絕對不會因為有沒有子宮而決定的」。

小嫻暖心留言為對方打氣。（網頁截圖）

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