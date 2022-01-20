金剛看似甜蜜「實情成日嗌交」？小嫻將私事擺上FB：我不是小女人

【金剛／小嫻】台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）日前到恆春定居，還經營雞翅生意做起宅配。19號恰巧是金剛的41歲生日，小嫻則曬出替金剛慶生的照片，但發文一開始卻寫下「對不起」，嚇壞許多網友！



【圖輯】小嫻FB發慶生文「劈頭第一句」：對不起！網民一睇嚇親（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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小嫻19號替金剛慶生，寫下：「阿北對不起哦～說好不過生日的，又不小心讓你吹了三次蠟燭，生日快樂哈」。接著小嫻也感性告白，感謝對方的照顧陪伴及包容，小嫻說自己並不是小女人，「很抱歉我的心直口快，伶牙俐齒，你每次都覺得講不過我，然後就算了」。

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此外，小嫻也向金剛承諾，「我會改，我會努力修正，然後試著認錯，對不起哦～如果有做不好的地方，你要告訴我喔」，更說如果這些都有做到的話，就是送給金剛最好的生日禮物。

發文一出，引來眾多藝人留言祝福金剛，金剛本人也在貼文下方寫下：「謝謝妳，最棒的生日禮物」，甜蜜互動閃瞎網友。

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