小嫻拍拖一年半突公開鬧爆金剛：再也受不了！　FB直播氣氛超尷尬

台灣女星小嫻（黃瑜嫻）2020年8月與金剛（李信樵）認愛，1年半的感情穩定發展，仍沒有結婚的打算；不料，她8號突然發文大喊「再也受不了！」公開挑明再也無法忍耐金剛這個習慣。



小嫻自從大方認愛金剛至今從不藏私，不時在Facebook大方放閃，不過兩人也坦承私下也很常吵架，去（2021）年6月就在直播中透露，因為是否要喝水起口角，兩人在直播中講這件事情時，彼此之間似乎還留著怒氣，氣氛一度尷尬。雖然兩人時常吵架，但感情一直穩定發展，極為恩愛。

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此文曝光後，不少網友擔心留言地說，「我老公換了護頸枕，就不打呼了」、「大（打）呼有些時候是扁桃腺的問題，割除就好了！只是要看大叔願不願意去割掉～要不舒服一個禮拜」、「用對枕頭跟打呼説拜拜，人體工學枕頭不要軟的也不要太硬，脖子有支撐呼吸順暢，就不會再打呼了」。

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