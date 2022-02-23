金剛又被代言生髮廣告突變帥哥卻嬲到震　FB爆粗：我他X不是禿頭

金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）日前到恆春定居，還經營雞翼生意做起宅配。常以光頭示人的金剛，近來傳出他的照片遭詐騙集團盜用，對方還幫他P圖加上頭髮，讓他忍不住跳出來澄清「我不是禿頭」，氣罵：「你才禿頭，你全家都禿頭！」。



事實上，金剛去年就曾遭到生髮業者盜圖，將他的照片製作成「治禿頭藥」的廣告，當時他氣得大罵「我他X從頭到尾都不是禿頭，只是剃掉而已」，豈料最近詐騙廣告又再度出現，讓他好氣又好笑地說：「這個詐騙集團怎麼這麽愛我啊，一直盜用我們的照片，還好很多朋友有私訊問我，不然就要被騙了，金剛自用推薦？推你X啦，我那個P頭髮上去的照片拿來騙人也太好笑了吧」。

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金剛表示，檢舉這種詐騙廣告無用，因為他們會不斷盜圖做成新圖，「不得不說滿有心的，一直偷我照片然後重新排版，辛苦了，詐騙小編，記得我不是禿頭喔，我只是剃光而已喔」。而金剛過去也曾透露，因為自己頭髮會捲，所以18歲開始將頭髮剃光，強調自己不是禿頭。

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網友們看完詐騙廣告，紛紛笑回：「你長頭髮，看了還真不習慣……」、「原來只是剃光而已」、「有頭髮還滿帥的餒」、「我覺得他把你弄得滿帥的啊」、「雖然是p的，也p的滿帥的耶！」、「髮型很好看」。

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