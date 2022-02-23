金剛又被代言生髮廣告突變帥哥卻嬲到震　FB爆粗：我他X不是禿頭

金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）日前到恆春定居，還經營雞翼生意做起宅配。常以光頭示人的金剛，近來傳出他的照片遭詐騙集團盜用，對方還幫他P圖加上頭髮，讓他忍不住跳出來澄清「我不是禿頭」，氣罵：「你才禿頭，你全家都禿頭！」。
事實上，金剛去年就曾遭到生髮業者盜圖，將他的照片製作成「治禿頭藥」的廣告，當時他氣得大罵「我他X從頭到尾都不是禿頭，只是剃掉而已」，豈料最近詐騙廣告又再度出現，讓他好氣又好笑地說：「這個詐騙集團怎麼這麽愛我啊，一直盜用我們的照片，還好很多朋友有私訊問我，不然就要被騙了，金剛自用推薦？推你X啦，我那個P頭髮上去的照片拿來騙人也太好笑了吧」。
【圖輯】點圖放大看金剛真實的樣子及被代言生髮廣告變大師哥的照片👇👇👇
+5
金剛表示，檢舉這種詐騙廣告無用，因為他們會不斷盜圖做成新圖，「不得不說滿有心的，一直偷我照片然後重新排版，辛苦了，詐騙小編，記得我不是禿頭喔，我只是剃光而已喔」。而金剛過去也曾透露，因為自己頭髮會捲，所以18歲開始將頭髮剃光，強調自己不是禿頭。
【相關圖輯】金剛舊愛梁云菲IG直播飲醉酒大走光 突然爆喊：這些男人是怎麼了（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+21
網友們看完詐騙廣告，紛紛笑回：「你長頭髮，看了還真不習慣……」、「原來只是剃光而已」、「有頭髮還滿帥的餒」、「我覺得他把你弄得滿帥的啊」、「雖然是p的，也p的滿帥的耶！」、「髮型很好看」。
【同場加映】金剛正式回巢TVB孖余思霆拍節目 火藥味濃寸女方「錢多唔憂做」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
金剛肖像被盜用P到滿頭黑髮 無奈澄清：我不是禿頭，只是剃光！金剛前女友梁云菲現3大症狀疑確診 血氧濃度過低急檢測金剛看似甜蜜「實情成日嗌交」？小嫻將私事擺上FB：我不是小女人金剛光頭相慘被盜用「賣禿頭藥」爆粗回應：我他X從來不是禿頭！金剛認契女後喜事一籮籮？女友小嫻FB預告「聖誕節送大禮」
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】