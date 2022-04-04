《機智女法醫》番外篇變求婚大作戰　景月配終於修成正果

無綫熱播的內地劇《機智女法醫》(內地劇名《御賜小仵作》)，雖然沒有起用流量小生花旦，卻因為劇本嚴謹出色，加上蘇曉彤和王子奇這對年輕演員形象入屋，竟然成為黑馬跑出，開拍續集已是意料中事，不過該劇到了大結局，蕭瑾瑜一直欠了楚楚一個完美婚禮，而觀眾十分喜歡的景翊和冷月，感情上也留下不少懸念，所以製作組特別拍攝了一個番外篇，讓「景月配」可以有情人終成眷屬。

蕭瑾瑜向楚楚展示二人訂情信物。（影片截圖）

劇中蕭瑾瑜跟楚楚結婚，原來只是設局捉拿大奸角薛汝成，雖然楚楚最終成為安郡王妃，但只是匆匆用聖旨帶過，明顯是製作成本所限，而觀眾最喜歡的「景月CP」，更是未有交代感情去向。該劇在內地爆紅後，隨即拍攝了番外篇，補回景翊跟冷月求婚一幕，讓故事有個圓滿結局。

觀眾很喜歡景翊跟冷月這一對，希望他們能修成正果。（影片截圖）

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番外篇可說是景翊求婚大作戰，先是講到楚楚和蕭瑾瑜、景翊和冷月，分別困在兩間房內，牆上寫著「答案就在屋內」，之後楚楚發現其實牆上的字是蕭瑾瑜留下，目的是幫景翊求婚，當景月二人脫困離開房間，外邊的音樂響起，大堂掛上囍字，景翊說出跟冷月一起所發生的種種，並拿著鮮花向冷月求婚，冷月當然是點頭答應。房內的蕭瑾瑜也取出跟楚楚的訂情信物，表示會跟楚楚補辦婚禮，最終兩對有情人，也順利找到美滿幸福的婚姻。