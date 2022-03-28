三台收視報告｜《反起跑線聯盟》證實ViuTV和TVB觀眾群一樣？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是3月21日至3月27日。今次兩台都有兩套新劇播出，分別是TVB的《機智女醫生》和ViuTV的《反起跑線聯盟》，不過兩者的命運卻很大差別。
先講TVB，早前播放完的《家族榮耀》創下今年暫時最高的收視，全劇平均24.7點。不過新播放的《機智女醫生》未能承接它的強勢，《機智女醫生》今周錄得23.1點，當然也不是太差，但平起《家族榮耀》最後一周的26.3，足足跌了3.2點。至於《飛虎3壯志英雄》依然繼續沉淪，由上周的21.9點跌至今周的20.3點，漸漸向今年收視榜榜底的位置進發...
👇👇👇點擊下圖睇2022年的劇集收視排行榜👇👇👇
+1
至於ViuTV，新播出的《反起跑線聯盟》卻錄得好收視，今周數字是5.1點，比起上周結局篇《940920》的3.8點高出不少。這也側面引證了一件事，ViuTV觀眾可能對燒腦劇題材並不太熱衷，但例如《反起跑線聯盟》和《大叔的愛》這種輕輕鬆鬆又有少少社會意義的劇種反而更吸引，其實和TVB的觀眾也一樣，要燒腦的如《刑偵日記》成為了史上新低，簡單地破案的《逆天奇案》有全年最高收視，講親子的《BB來了》同樣大收，始終在晚上這些茶如飯後的時間，一部無腦輕鬆劇其實才是觀眾的所愛。
👇👇👇點擊下圖觀看《反起跑線聯盟》劇照👇👇👇
+31
👇👇👇點擊下圖睇詳盡收視報告👇👇👇
+4
同場加映：網民嚴選現香港娛圈現役十大女神 個個都可以跟8、90年代相比！
點擊下圖睇網民嚴選現役十大女神（排名不分先後）：
+45
網民心目中近30年的香港十大男神 陳冠希排榜尾梁朝偉只能成亞軍驚傳鍾培生祖傳南灣道獨立屋豪宅放售 全屋落地玻璃標價20億港元《星空下的仁醫2》演員大換血 鍾嘉欣拒絕再拍鄭嘉穎唔得閒家族榮耀｜余安安曾經歷兩段失婚姻 坦言後悔閃嫁周潤發從影視博覽分析下年TVB視帝 有人回巢三年有望首奪最佳男主角