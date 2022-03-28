三台收視報告｜《反起跑線聯盟》證實ViuTV和TVB觀眾群一樣？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是3月21日至3月27日。今次兩台都有兩套新劇播出，分別是TVB的《機智女醫生》和ViuTV的《反起跑線聯盟》，不過兩者的命運卻很大差別。



先講TVB，早前播放完的《家族榮耀》創下今年暫時最高的收視，全劇平均24.7點。不過新播放的《機智女醫生》未能承接它的強勢，《機智女醫生》今周錄得23.1點，當然也不是太差，但平起《家族榮耀》最後一周的26.3，足足跌了3.2點。至於《飛虎3壯志英雄》依然繼續沉淪，由上周的21.9點跌至今周的20.3點，漸漸向今年收視榜榜底的位置進發...

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至於ViuTV，新播出的《反起跑線聯盟》卻錄得好收視，今周數字是5.1點，比起上周結局篇《940920》的3.8點高出不少。這也側面引證了一件事，ViuTV觀眾可能對燒腦劇題材並不太熱衷，但例如《反起跑線聯盟》和《大叔的愛》這種輕輕鬆鬆又有少少社會意義的劇種反而更吸引，其實和TVB的觀眾也一樣，要燒腦的如《刑偵日記》成為了史上新低，簡單地破案的《逆天奇案》有全年最高收視，講親子的《BB來了》同樣大收，始終在晚上這些茶如飯後的時間，一部無腦輕鬆劇其實才是觀眾的所愛。

《反起跑線聯盟》適合一家大細收看。（劇照）

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