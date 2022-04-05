王羽病逝｜李安不捨：懷念他的大俠氣魄　曾獲頒金馬獎終身成就獎

「獨臂刀王」王羽因呼吸衰竭，今日清晨5點36分在台灣台北振興醫院安詳辭世，享壽80歲，近年因身體不佳，因兩度中風住院5年，由2女兒王加露照料，王馨平、王加露證實父親離世之後，說會等住在香港的姊姊王馨平、住在加拿大的妹妹王美怡回台後再討論告別式細節。李安曾稱讚王羽是武俠片的開先河之人，一直奉他為偶像，也回應本報，對一代巨星的離去致哀。



李安透過助理李良山回應本報：「兩年多前才在金馬典禮上頒發終生成就獎給王羽先生，由他女兒們代領。今天不幸聽聞他離我們而去。對許多像我這樣的影迷來説 ，他代表著某一個年代的氛圍 。 懷念他的電影，他的大俠氣魄。」

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王羽在李小龍走紅之前，是華人影壇的公認巨星，也是片酬、票房最高的武打明星，2019年曾獲56屆金馬獎終身成就獎，但因身體不適未能出席領獎，由女兒王馨平代為領獎，王馨平還曾激動表示：「這個獎對我爸爸很重要！」王加露則有感而發表示「所以，請記住他螢幕上一身傲骨的大俠風采，並永遠留存心底，這是他投身電影界的最大成就，最大貢獻，也是他最大心願」。

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