大S再爆離婚內情 指十年婚姻似坐監 曾被老公鬧似隻豬

台灣女星徐熙媛（大S）再婚風波依然未停，繼宣布與韓國男星具俊曄再婚後，今日（６日）再有報導爆出大S與前夫汪小菲的婚姻內幕，更有疑似大S朋友圈內容截圖流出，力証大S在與汪小菲的婚姻中受盡委屈。

大S與汪小菲於去年離婚。（大S@微博）

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大S前夫汪小菲被爆近日為張穎穎與人打架；更被台灣節目爆料汪小菲1拖2的照片，懷疑未與大S離婚便出軌，使大S心死，頭也不回的離婚，結束十年的婚姻。近日大S被爆出對前一段婚姻一直耿耿於懷，生活就好像坐牢一樣痛苦，更曾經被汪小菲嫌她太胖太像豬了，所以不讓她吃飯，簡直慘不忍睹；大S又爆平日汪小菲喝醉後回家把東西都亂掉，即使有工人負責處理也要大S親自收執；又明知大S的弱點是女兒，經常拿女兒企圖軟化大S；汪小菲被爆自婚後經常不在台灣，與大S聚少離多，也怎少陪伴子女，連聖誕節都未見身影。大S除了在夫家受盡委屈、失去自由外，更驚爆兒子其實並不喜歡爸爸汪小菲，因為汪小菲是女兒控，溺愛女兒但對其兒子怎為嚴格，所以兒子極抗拒汪小菲。

汪小菲同張穎穎緋聞傳了已久。（汪小菲微博圖片﹑張穎穎微博圖片）

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