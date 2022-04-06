新一代性感女神Sydney Sweeney得罪造型師？低胸衫壓到胸紅腫變形

波神得罪造型師？美國女星Sydney Sweeney在 HBO劇集《高校十八禁》（Euphoria、又譯《亢奮》）飾演「Cassie」一角，在劇中的瘋狂形象，令人印象深刻，冷豔外型加上魔鬼身材，受封「新一代性感女神」，一舉一動都備受關注。近日，她受邀出席電影節，卻因禮服尺寸過小導致巨乳變形。



Sydney Sweeney碗公奶被擠出

Sydney Sweeney近日出席法國電影節，她入境隨俗走法式風格，以一襲黑色蛋糕裙亮相，平口剪裁小露香肩，蕾絲材質看起來性感又不失優雅。但引人注目的是，禮服的尺寸似乎過小，Sydney Sweeney的傲人雙球兩側明顯被勒到發紅，碗公奶擠到變形溢出禮服外，光用看的就覺得不舒服，讓不少人直呼「這樣能呼吸嗎」、「看起來好窒息」，還有人質疑Sydney Sweeney是不是得罪造型師。

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HBO暗黑校園劇集《高校十八禁》自2019年開播，收視屢創新高，劇情聚焦在愛情、友誼乃至毒品、性行為等社會現象，大尺度超越校園純愛，毫不避諱的揭開黑暗面。今年 2 月， HBO 執行副總裁宣布續訂第三季。

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