張惠妹喜愛夜蒲？小S花牌揭2人陳年蒲吧秘聞：你男友是最厲害的…
撰文：聯合新聞網
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張惠妹（阿妹）6號繼續在台北小巨蛋舉辦「ASMR」世界巡演，小S目前尚未現身同歡，但她的花籃已到現場，卡片上滿滿的文字，內容竟開嗆阿妹「我不懂，你為何要躲我」，令人莞爾一笑。
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小S先說：「就算你躲我躲得這麼兇，在我心中，你永遠是無可取代的天后好姐妹。」看似抱怨，卻又是滿滿的誇讚，接著她回憶起兩人一起度過的大小事：「還記得我婚禮的時候，我們玩的多愉快~還有我們在夜店辦過的瘋狂變裝派對~而你男友（Sam）的調酒還是我喝過最厲害的~」
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隨後話鋒一轉，小S質問：「我不懂，你為何要躲我？」不忘拿姊姊大S和姊夫具俊曄的愛情梗開玩笑：「但在我心中，你永遠是無可取代的天后好姐妹，By the way 我的電話沒變喔〜」最後署名「你最好的摯友，天后主持人小S（IPSS）」，不忘互相誇獎。
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