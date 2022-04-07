反起跑線聯盟︱岑珈其演幕後Boss有驚喜　擔正拍電影前曾做炒散王

ViuTV 99台播出的《反起跑線聯盟》今晚（7/4）播出第14集，進入結局篇最後大直路。這一套看似溫馨又搞笑的親子劇居然也有幕後大反派，而這個反派就是Charles（潘燦良飾）的手下Johnny（岑珈其飾）。Johnny先是背叛Charles，再安排他代表地產商跟進有關「樂悠悠幼稚園」的加租事項，令Charles慘被誤會。大家會否覺得岑珈其最近的確老是常出現？原來除了《反起跑線聯盟》，最近他還在ViuTV播出的自創劇中《IT狗》、《940920》亮相，個個角色都大有分別，簡直是「演技變色龍」！

幕後大Boss現身！（節目截圖）

現年31歲的岑珈其，在16歲參演了自己第一套電影《烈日當空》，出道至今已有14年，但他的從演之路並不如想像中順利。岑珈其受到電視劇《烈火雄心》影響而立志成為演員，他認為演員可以飾演不同角色是一件非常有趣的事情，而麥曦茵執導的獨立電影《烈日當空》令岑珈其實現了自己的演員夢，當時的岑珈其以為自己隨後的演員生涯會一帆風順。

但現實總是殘酷的，參演《烈日當空》後的兩年間，岑珈其並沒有片約不斷，只零零星星地接拍一些香港電台單元劇工作，為此他曾經接受過《香港01》訪問，他說：「真係唔係好想像中咁多人搵，自己既唔係正式入行，又仲係好細個，得16、17歲，唔係咁多角色都啱自己。」在這段日子中，為了不讓自己看似游手好閒，因此決定去炒散、做Part-time，希望能夠養活自己：「嗰兩年我做過司機、跟車、Sales、磨雲石、地盤、地產、保險同燒烤場等等好多唔同嘅工。」

而經歷兩年的磨練後，年僅18歲的岑珈其首執導演筒，憑紀錄片《活在當下》在一片爭議聲中奪得第十四屆IFVA青少年組金獎，隨後更獲IFVA引薦，成為《A Creative Journey with Lung Kong》短片新導演之一，並在M21資助下，執導首齣劇情短片《更大的監獄》。

岑珈其因為他有着童顏外表，經常被安排飾演與學生相關的角色，因此被封為「萬年學生」。（《教束》畫面）

2012年岑珈其成立四人男子組合PlayTime，當時他主要接拍香港電台電視劇和學生電影作品，亦會為網上電台節目做主持。在這段時間因為他有着童顏外表，經常被安排飾演與學生相關的角色，因此被封為「萬年學生」。2015年因在電影《點五步》中飾演陳強一角開始為人熟悉，隨後岑珈其在2019年開始迎來演員路的上升期，參演ViuTV電視劇《教束》因演技得到不少好評。在今年已播出的《IT狗》及《940920》再次引起不少網民討論，其中在《940920》中模仿《二月廿九》的經典場面更是獲得大批網民的好評，最近他更在電影《緣路山旮旯》中擔正演出。

岑珈其因《膠戰》以及《膠戰2》廣為年輕觀眾認識。（IG@903ahjeng）

近年來岑珈其除了專注在演員生涯的發展，在2020年更出演綜藝節目，成為《膠戰》以及《膠戰2》的常駐主持人，廣為年輕觀眾認識，因年紀最大及搞笑的行為而被人稱為「爺爺」、「老鼠屎」及「小跳豆」等等的名稱，而節目中岑珈其火爆易怒的性格亦深入民心，不過在現實中卻是一位好老公及暖男爸爸。

原來他曾經向拍拖五年的圈外女友（Angel）承諾會在30歲前結婚，因此他亦很早計劃求婚大計，並打算在國外旅行時向女友求婚，可惜受到的疫情影響無奈在家裏完成求婚，於2020年岑珈其成功向圈外女友求婚，結束五年愛情長跑，隔年更在社交網站宣布兒子「臻臻」出世，榮升做人父，而他亦不時會在Instagram上分享湊仔日常。

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