反起跑線聯盟｜周家怡多年當閒角　曾遭當眾羞辱、家人反對追夢

反起跑線聯盟｜ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》一播出大獲好評，由梁詠琪、強尼、練美娟、潘燦良、周家怡等演員合演。當中周家怡於劇中飾演一名單親母親，劇情引來不少父母的共鳴，周家怡一路以來的演藝之路相當不容易，入行24年一直擔當閒角，為了滿足家人要求進修法律系並獲佳績。儘管家人反對，無阻周家怡對演戲的熱誠。



反起跑線聯盟｜周家怡劇中飾演一名單親母親劉家琪。（IG@kayeechau）

近日ViuTV熱播劇《反起跑線聯盟》，周家怡劇中飾演一名單親母親劉家琪，講述她丈夫生意失敗欠債逃亡，為了擔起丈夫的債務，不但要賣樓抵債，而且獨自養育孩子。現實中周家怡完全沒有為人人母的經驗，因此開拍前已蒐集不少生育影片觀看，更用洋娃娃揣摩角色，從而感受一下為人人母的感受，盡力把角色演得入形入格。

反起跑線聯盟｜講述她丈夫生意失敗欠債逃亡，為了擔起丈夫的債務。（IG@kayeechau）

反起跑線聯盟｜周家怡不但要賣樓抵債，而且獨自養育孩子。（IG@kayeechau）

周家怡是家中孻女，自小獲得家人們的寵愛。中學畢業後，她隨即報考TVB藝員訓練班，展開了長達14年效力TVB的演員生涯。在TVB多年一直飾演配角，直到《火舞黃沙》中飾演免唇少女及在《花花世界花家姐》中飾演佘詩曼的好友，開始引起觀眾注意。周家怡曾憶述昔日在TVB拍劇時因一次不專心而被攝影師向臉上掉手套，直指希望她能尊重拍攝，使她感到相當羞辱。此外她更被監製戚其義責斥排位時非常嘈吵，因此當頭棒喝讓她更加尊重演員這份職業。

反起跑線聯盟｜周家怡《火舞黃沙》中飾演免唇少女及在《花花世界花家姐》中飾演佘詩曼的好友，開始引起觀眾注意。（YouTube@TVB USA Official）

反起跑線聯盟｜周家怡《火舞黃沙》中飾演免唇少女及在《花花世界花家姐》中飾演佘詩曼的好友，開始引起觀眾注意。（（《花花世界花家姐》劇照）

入行多年不受TVB重用，家人們漸漸擔心周家怡的生計及前途，甚至直問：「二打六做到幾時？」為讓家人安心，她報讀了香港大學專業進修學院法律行政人員的高級文憑課程，最後獲得10A的佳績畢業。多年間周家怡從來沒有放棄成為律師的念頭，她認為有天演藝事業不順的話，取了律師證書亦不愁出路。

反起跑線聯盟｜周家怡父親：「二打六做到幾時？」（IG@kayeechau）

2012年闊別效力14年的TVB，受王維基邀請加入香港電視網絡，並首次擔當女一，可惜最終港視不獲批核牌照，使周家怡的演藝之路再次停頓，一想到將來無法再演劇不禁流淚。為了生計只好北上演一些沒有對白的閒角。直到15年，周家怡於港視拍攝的劇集《導火新聞線》終於播出，她在劇中的表現讓觀眾眼前一亮。之後，她更憑電影《無雙》首次勇奪香港金像獎「最佳女配角」提名，雖則無緣得獎，但對於周家怡而言不但是一種鼓勵，而且對她的演藝事業帶來一種肯定。

反起跑線聯盟｜周家怡受王維基邀請加入香港電視網絡，並首次擔當女一。（IG@kayeechau）

反起跑線聯盟｜周家怡其後憑電影《無雙》首次勇奪香港金像獎「最佳女配角」提名。（IG@kayeechau）

闊別TVB多年，周家怡受到邀請參演《星空下的仁醫》，劇中的出色再次受到外界關注，讓觀眾們有機會認識這位「滄海遺珠」的出色演員。

反起跑線聯盟｜周家怡早前出演TVB《星空下的仁醫》。（IG@kayeechau）