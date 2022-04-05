《反起跑線聯盟》潘燦良風趣大細路　《致命24小時》演變態一樣掂

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》成功吸納大批家長觀眾，收視報捷。劇集除了請到梁詠琪出山拍劇成賣點，其實男主角潘燦良一樣極具吸引力。有「劇團王子」之稱的燦Sir，早已是劇帝，亦一早有拍電影，首部作品《南海十三郎》就讓他入圍金馬獎及金像獎最佳男配角，近年再戰影壇更作多方面嘗試，在湯怡主演的《致命24小時》中，便飾演變態殺手角色，一反正氣形象。

在《反起跑線聯盟》中，潘燦良飾演一位功利的富爸爸，任何事都用錢去解決。（《反起跑線聯盟》影片截圖）

《反起跑線聯盟》中，飾演其中一位「怪獸家長」的潘燦良，與其說是「虎爸」，其實都是一名大細路，咩都要同人鬥，咩都唔輸得，用錢解決到的就不是問題。而且他跟強尼在劇中的誤會，為劇集帶來不少笑料，盡見潘燦良的喜劇細胞。

潘燦良跟強尼在劇中的誤會，為劇集帶來不少笑料。（《反起跑線聯盟》劇照）

潘燦良向來主要在舞台劇發展，近年亦涉獵電影界，先在《逆流大叔》演個小男人角色，夾在太太與阿媽之間，左右做人難。事實上在另一電影《致命24小時》上，燦Sir便作一大挑戰，飾演變態殺人犯角色，對湯怡、吳卓羲等人狠下毒手。

同一樣服飾，板起臉的燦Sir，氣場已經截然不同。（《致命24小時》劇照）

故事講吳卓羲是醫生，潘燦良的太太何珮瑜是他的病人，吳違反醫德踏上女病人，隨後何得病吳更沒多理會，令她鬱鬱而終。潘燦良一直懷恨在心，要報仇雪恥，於是暗中向他的失明太太湯怡下手，由一個好男人搖身一變成為變態殺人狂。燦Sir在戲中的演技相當到位，每個兇狠表情都令人心寒，而戲中重點戲份是禁錮並虐打湯怡，又要她穿上性感內衣，完全一反燦Sir向來的演出。電影原定今年1月6日上畫，奈何疫情殺到要抽起，暫未知上畫日期，要等候公告。

《致命24小時》湯怡慘被潘燦良糟質 「落妝見臉上爆微絲血管」