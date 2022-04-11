金宵大廈2 | 韋家雄劉頌鵬盡顯父子情　挪威有相似故事結局超感人

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（11日）一集進入《城寨英雄GO！（下）》篇。患有漸凍症的任天堂（劉頌鵬飾）夥拍電競隊好友打機，被吸入遊戲世界。老竇任世嘉（韋家雄飾）為搵仔進入了遊戲，卻發現自己並不了解兒子的內心世界。



韋家雄搵仔進入遊戲。（預告截圖）

現實中，挪威亦有一個類似的感人故事。Mats Steen 4歲時被發現患上罕見的先天性肌肉退化疾病「杜興氏肌肉營養不良症」（Duchenne muscular dystrophy, DMD），Mats長大後逐漸變得不良於行、癱瘓，須依靠輪椅出入，父母亦作好Mats會英年早逝的心理準備。而在Mats 11歲那天，父親Robert將電腦密碼交給Mats，Mats自此將打機當作紓發出口，尤其著迷於《魔獸世界》。Mats為打機日夜顛倒，足不出戶逾10年。

Mats Steen自小患上罕見的先天性肌肉退化疾病。（影片截圖）

Mats於2014年以25歲之齡離世。Robert為Mats舉辦葬禮時，悼詞中說道：「他花了15,000至20,000小時打機。相當於超過10年全職工時。」父母本以為在地下室與世隔絕多年的兒子葬禮上出席人士只有親屬和護理員，怎料竟然出現一班陌生人。原來他們是Mats於《魔獸世界》認識的公會戰友和好友。雖然他們與Mats素未謀面，但仍從遠方趕來奔喪，甚至有人更流下真摯的眼淚。

Mats於25歲離世。（影片截圖）

此時Robert才發現，原來Mats在遊戲中不但健談，更是眾人的心靈雞湯，時常聽戰友傾訴心聲。而Mats在遊戲中亦擁有一位親密的女性友人Lisette，對方生日時更會互送禮物。Lisette曾一度過於沉迷《魔獸世界》而遭雙親禁止打機，Mats竟寫了一封正經書信向她的父母求情，足見Mats非常珍惜好友。而Mats在他過世前半年有10日未有登入遊戲，在好友的問候下他才坦承疾病以及入院真相。

Mats的網絡好友均出席他的葬禮。（影片截圖）

Mats的朋友專程出席葬禮，不但令父母大感驚訝，更療愈了他們的心。Robert本來歎息兒子沒有在世上留下「活過的證明」而耿耿於懷，如今親眼見到兒子生前默默散播愛和正能量，沒有白活一場，Robert也終於感到釋懷了。

監製葉鎮輝坦言靈感並非來自上述感人故事，他解答道：「有好多網民將《城寨英雄》遊戲機化，所以用佢做藍本。」他又透露《城寨英雄GO！》希望以奇幻題材包裝父子情，他說：「成套《金宵》都係講緊人與人之間嘅關係，最親嘅未必係最關心，最關心嘅未必係最了解。就算你好關心個仔，都未必係最了解個仔，所以關心、了解、溝通好重要，到呢個單元下半段大家會好了解父子情呢樣嘢。」

監製葉鎮輝透露，《城寨英雄GO！》主題是父子情，希望表達溝通與關懷非常重要。（預告截圖）

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