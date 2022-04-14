暗黑楊丞琳無P圖真面目變巨型Pizza面　記招、IG、近照完全唔同樣

台灣成人女優孟若羽，因臉上有一顆痣被封為「暗黑楊丞琳」，由於先前傳出要與網紅鄧佳華合作拍片卻臨時換角，一度成為話題人物，事後卻被爆出僅是行銷手法。近日她又遭成人片導演圤智雨公開無修圖照，網友全驚呆。



圤智雨10日在Facebook公開孟若羽共3個不同時期的照片，直呼「我知道照片很震撼」，分別是出現在記者會、IG、和近期的模樣，並強調「都是同一個，只是女人月事來時跟來後的差別」，他認為也可以解釋成對方那時剛出院需要進補，所以「補過頭的概念。」

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只見照片中，臉型稍有差異，引起熱議。有網友認為：「也差太多了吧、「我現在很難相信照片」、「水腫吧」、「還有直播時的也不一樣」、「感覺是3個人」、「照相機太厲害了」。其中一名網友貼出許效舜搞笑畫面稱：「舜哥不要以為扮女裝就認不出你。」釣出圤智雨親回：「你這個比喻太誇張。」

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另有網友直言，本人明明沒那麼誇張，不解為何要放別人醜照博眼球，對此，圤智雨解釋，最右邊是新聞專訪片段，另一名網友則說：「影片沒那樣，且本人也很漂亮，到底是哪台手機拍成這樣」，他則回應：「非手機，是攝影機」。

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