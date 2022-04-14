范瑋琪鬧網民小孩得冠狀病毒2年後復出 含淚默認「失去了熱情」
撰文：聯合新聞網
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黑人（陳建州）、范瑋琪（范范）夫婦13號一起到小巨蛋朝聖張惠妹《ASMR》世界巡演，范范前陣子發行數位專輯《恰如其分的自己》，由於受到失言風波影響消失許久，她的歌聲勾起不少粉絲的思念之情，會不會思念大家？范范眼眶泛紅說：「今晚來聽阿妹唱歌，找回之前的熱情。」
先前成為眾矢之的，她默認失去了對歌唱的熱情，前陣子專心投入完成碩士論文，3月也已完成口試，接著就等6月的畢業典禮，只是近來疫情升溫，學校許多活動都受影響，她說上屆學長姐就是線上畢業典禮，這次同樣得視疫情狀況再說，至於雙胞胎飛飛、翔翔目前就讀小一，范范說學校一切OK。
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黑人、范范上回也有到小巨蛋朝聖阿妹《烏托邦演唱會》，問及這回想聽什麼歌曲？夫婦滿懷期待表示都想聽。此外今晚還有葉璦菱、陳綺貞、白安、關韶文、焦凡凡、 茄子蛋、許哲珮等人到場同歡。
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