范瑋琪鬧網民小孩得冠狀病毒2年後復出　含淚默認「失去了熱情」

黑人（陳建州）、范瑋琪（范范）夫婦13號一起到小巨蛋朝聖張惠妹《ASMR》世界巡演，范范前陣子發行數位專輯《恰如其分的自己》，由於受到失言風波影響消失許久，她的歌聲勾起不少粉絲的思念之情，會不會思念大家？范范眼眶泛紅說：「今晚來聽阿妹唱歌，找回之前的熱情。」



先前成為眾矢之的，她默認失去了對歌唱的熱情，前陣子專心投入完成碩士論文，3月也已完成口試，接著就等6月的畢業典禮，只是近來疫情升溫，學校許多活動都受影響，她說上屆學長姐就是線上畢業典禮，這次同樣得視疫情狀況再說，至於雙胞胎飛飛、翔翔目前就讀小一，范范說學校一切OK。

【相關圖輯】10個得罪網民的台灣藝人 范瑋琪「小孩都得冠狀病毒」僅排第三（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

黑人、范范上回也有到小巨蛋朝聖阿妹《烏托邦演唱會》，問及這回想聽什麼歌曲？夫婦滿懷期待表示都想聽。此外今晚還有葉璦菱、陳綺貞、白安、關韶文、焦凡凡、 茄子蛋、許哲珮等人到場同歡。

【圖輯】點圖放大看更多范瑋琪近照👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

品冠進棚播新聞 竟緊張到雙腿狂抖

離婚12年拒再婚 趙傳身分證配偶欄未除名前妻原因曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】