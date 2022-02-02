七師傅愛情寶典｜戀愛催運7式　下個新年孖男友見親友免被問到煩

很多信眾前來找我，不論男女，也是希望求得一段美滿良緣。我除了教他們各式各樣的風水方法外，一律會教他們看世間所有事情都要全面，要顧及整體。

文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）



戀愛講的是兩個人的關係，你可以自己一人就談戀愛嗎？不行的。所以一定要由個人的心性做起，再配以風水及能量的加持，好姻緣自然會找上門。

七師傅贈大家戀愛運7式，讓你成為更好的戀人及找到相愛的人。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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第1式：保持心性平和

要時刻提醒自己保持心情平靜，性格平和，不要再對身邊的人過分執著，事事要管，要他們跟隨自己那套。每天念經，有助淨化思想，純化心境。

第2式：家中每天擺放不同鮮花

每天為家中添置不同的鮮花，記得一定要水種，乾花是不行的。如要旺姻緣，揀花的顏色一定要鮮艷，紅紅粉粉的就是最好的。切忌放菊花或白色的花，會容易招陰的，意頭也不好。

第3式：多穿粉色、紅色來增加能量磁場

如果想要增加個人的能量磁場，日常最好要多穿顏色鮮艷的衣服，當中以紅色、粉色最好，因為這些顏色都含有桃花的能量，很旺戀愛的。如果嫌鮮紅色太搶眼，可以選擇粉紅、粉紫等嬌嫩顏色，也是有一定效果。

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第4式：當桃花運旺，底輪一定要好

在我們這些修煉身體能量的學者中，脈輪是一個非常重要的概念，它為我們身體帶來神秘的能量，也是讓精神及靈磁昇華到更高維度的大門。脈輪學說雖有不同派別，簡單來說，如果能量失衡，脈輪會受很大的影響。

一個人如正行桃花運，底輪一定要穩定，因為它代表生命之源，底輪能量不足，會影響下一個脈輪。當能量低，就會缺乏安全感，容易焦躁；當能量正常運行時，就會感到踏實，活在當下。要保持能量，時不時要按摩底輪。它位於尾骶骨與會陰交處，大概是肚臍低小小的位置。不時按一下，可以保持底輪能量正常，有助關係平穩，增加幸福感。

第5式：也要保持外貌整潔漂亮

雖說戀愛中性格好最緊要，但樣貌也不可以太差的。人會「睇樣 」先，是現實問題。也不是說要花枝招展，只要整齊整潔已經足夠了，不時展露笑容也是很旺桃花的。女士們，記住我之前說的話，女人要獨立，有理想，才能更加光彩動人！

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第6式：多配戴飾物

我建議女士們日常外出時，可以多配戴飾物，尤其是頸鏈。因為頸鏈在胸口的位置可以刺激心輪，而心輪的能量正正是旺桃花的，多配戴吊墜，又或我出品的水龍珠，對桃花運都有很大幫助的。

第7式：在家中的西南位放一個許願塔

如想增加桃花運，也可以來我的佛堂買一個經我念經的許願塔回家，在理想對象的照片背後寫上「覓得如意郎君 」這樣的心願，放在塔底下就可以了。如未有理想對象，用相似類型的明星照片也可以的，這樣就可心想事成了。

七師傅贈你幾句：

有人問：「那我專心培養心性，等緣份自己來就好啦！」萬萬不行的，緣份不可以坐著等的。即使等運到，你也要自己努力，增值自己。你想拍拖，也要擴大社交圈子，多認識不同的人，主動出擊才可以。

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《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】