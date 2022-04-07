講你都唔信｜曾志偉醉後斷片　被脫光衣服放喺電梯口

無綫電視總經理曾志偉參與的新遊戲節目《講你都唔信》已描至最後一集，曾志偉更放下主持人身份變身嘉賓大講往事。曾志偉提到自己要出三本小冊子，一本是「醉酒篇」、一本是「撞車篇」，而最後一本是「睡覺篇」。曾志偉話自己的醉酒歷史可以寫成書；他駕駛過的車都被他撞過；最後話自己拍戲的時候都可以睡著，所以可以把他過往經歷集合成書。

(節目截圖)

曾志偉昨（6日）提及到多年前洪天明的滿月宴上，曾經「斷片」足足8小時，換言之這8小時內發生過的事件曾志偉一概不記得。曾志偉一覺醒來只記得酒席最後吃的是魚翅，同時很多人打電話來恭喜他，他頓時一頭霧水。原來是恭喜他在前一晚的酒席中贏了很多錢，當曾志偉一打開銀包時，身上卻只有400元，他一直回想錢到哪裡去了。最後一位朋友告知他，他在酒席散場時把整個場地的員工都召喚出來逐個派錢，然後又去了夜總會繼續派錢，當然最後「財散人安樂」，曾志偉一晚花掉幾十萬，但他卻毫不記得詳情。

一晚贏左幾十萬? (節目截圖)

曾志偉又講到曾經有一次與明星足球隊晚飯，席上一定少不了酒，曾志偉亦一如既往喝醉了。他們趁曾志偉酒醉後把他身上衣服都爬光，只用一張床單的蓋著，然後把曾志偉抬到電梯口，等到第二日早上，清潔人員叫醒曾志偉說：「曾生，你好難睇啊！」，他才發現自己被抬出走廊。縱然這些事情我們已經聽過無數遍，但當時人親口說出來時仍然會令人禁不住大笑。

點解曾志偉會比人話難睇? (節目截圖)

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