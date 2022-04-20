Snowbaby蔡瑞雪確診新冠肺炎當場嚇到喊 一個另類奇招舒緩喉嚨痛
撰文：聯合新聞網
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台灣「北一女神」蔡瑞雪（Snowbaby）在IG限時動態上PO出自己快篩陽性兩條線的照片，並透露：「從昨天晚上開始喉嚨緊緊的，有點鼻塞，以為是普通感冒，吃了感冒藥，立即快篩，呈現陰性。今天還是喉嚨痛，以防萬一再測了一次，結果是陽性...」。
蔡瑞雪繼續表示：「當下很緊張、嚇哭，立刻跟家人說，自己待在房間，撥打1922，後續步行至附近醫院篩檢。」PO文時正在急診室排隊等待，直呼：「等待的時間好煎熬，希望大家平安健康。」還分享自己對抗病毒妙招：「喉嚨貼痠痛貼布緩解喉嚨痛，我覺得蠻有效。」
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